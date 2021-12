Le Festival du Livre de Paris ouvre les inscriptions aux exposants

La Foire du livre est de retour à Brive ! Le grand rendez-vous littéraire corrézien reprend enfin ses droits sur les bords de la rivière Corrèze et accueillera sous la Halle Georges Brassens et à l'Espace des 3 Provinces plus de 300 auteurs pour des rencontres littéraires, séances de dédicaces, lectures et animations jeunesse et bande dessinée.