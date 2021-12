Le tour du monde de la jeunesse : quand Montreuil héberge la Foire de Bologne

Lancé à la Foire du livre de Francfort en octobre, le Grand Tour de Bologne débarquera ce 1er décembre au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, le dernier des quatre salons internationaux du livre où la BCBF a été présente (la Foire du livre de Francfort, la Foire internationale du livre de Sharjah et à la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ont été les précédentes étapes).

Le grand tour et le BolognaBookPlus

Dans ce cadre, un programme large, inclusif et accessible autour de nouvelles tendances dans l’illustration et le design pour les livres jeunesse est proposé par le BolognaBookPlus, lancé en juin dernier en tant que nouvelle offre pour l’édition générale internationale (un programme professionnel très large, qui implique des réflexions autour de l’industrie du livre en général).

Il s’agit en somme d’une sorte d’anticipation et de préparation à l’événement de mars, quand les professionnels de l’édition du monde entier seront accueillis à Bologne, précisément du 21 au 24 mars 2022.

Ce projet a été créé en collaboration avec l’Agence italienne pour le commerce extérieur ITA et le MAECI, le ministère italien des Affaires internationales et de la Coopération internationale.

À Montreuil, le Salon disposera d’un stand de 60 mètres carrés (stand D23, au niveau 1).

Le rapport France-Italie à l’honneur

Le Grand Tour du BCBF au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil comprendra deux expositions : Bologne - France : Liaisons amoureuses, lignes entrecroisées et Growing Young Readers – IBBY Italy 2021 Honour List.

Comme le rappelle le communiqué de presse de la Foire, « la relation étroite entre la BCBF et l’édition française a été un élément clé pour la croissance internationale de la BCBF ». Pour célébrer cette collaboration, la BCBF a créé une exposition, qui fait partie d’un projet de recherche (dont le commissaire est Coop. Giannino Stoppani/Accademia Drosselmeier) qui a le but de dévoiler les liaisons amoureuses qui lient Bologne et la France.

En partant du premier livre récompensé en 1966 jusqu’aux livres français les plus réussis de ces dernières années, en passant par les auteurs et illustrateurs dont l’art a marqué les deux pays, le stand de la BCBF présentera un récit fascinant des livres, éditeurs, auteurs, illustrateurs et directeurs artistiques qui ont contribué au succès de la Foire, ainsi qu’à créer cette relation importante entre les deux pays.

Le projet comprend également une publication bilingue (un catalogue d’exposition) et des visites guidées par l’Accademia Drosselmeier.

IBBY International, la production italienne à l’honneur

L’objectif principal d’IBBY International — the International Board on Books for Young people — est de promouvoir la meilleure littérature nationale et internationale pour enfants. Comme l’explique toujours le communiqué de la BCBF, « chaque année, les plus de quatre-vingts sections nationales d’IBBY sont appelées à désigner les meilleurs auteurs et illustrateurs de leur pays pour les principaux prix internationaux, ainsi qu’une sélection des meilleures publications pour enfants, rassemblées dans leurs listes d’honneur respectives ».

Cette année, pour la première fois en Italie, cette sélection a été à la disposition de tous — bibliothécaires, enseignants, curieux, journalistes — avec la publication de la liste d’honneur italienne, qui est publiée par Ibby Italia, dont BolognaFiere est l’un des membres fondateurs.

Cette liste sera présentée aux éditeurs internationaux lors du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, dans le cadre d’une exposition sur le stand de la BCBF où seront exposés les 70 titres de la liste d’honneur : il sera possible donc avoir un aperçu de la meilleure production italienne en littérature jeunesse.

illustration : Jean Claverie, couverture de S’il vous plaît... lis-moi ce soir, Giannino Stoppani Edizioni