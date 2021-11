Jamais les bibliothèques n'avaient à ce point retenu l'attention de l'État” (Roselyne Bachelot)

Ces Assises de la formation en bibliothèque territoriale, qui doivent inaugurer une réforme de la formation initiale et de la formation continue des professionnels de la lecture publique, marquent aussi l'ouverture du troisième volet du « Plan Bibliothèques ». Celui-ci, lancé par la remise d'un rapport cosigné par Erik Orsenna et Noël Corbin, visait notamment à ouvrir plus et mieux les établissements, par une extension des horaires d'ouverture.

Prévues en 2020, les Assises ont été reportées en 2021, mais prolongent un « Moment Bibliothèques », selon l'expression de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot-Narquin. « Jamais [...] les bibliothèques n'avaient retenu à ce point l'attention de l'État », a-t-elle poursuivi.

« Les augmentations de crédits votées au budget de l'État, consolidées d'année en année, se montent à un total de près de 60 millions € pour la lecture publique entre 2018 et 2022 » a comptabilisé la résidente de la rue de Valois. Le concours particulier des bibliothèques, symbole de la participation de l'État aux investissements des collectivités, au sein de la Dotation Générale de Décentralisation, est ainsi passée de 80 à 88 millions €, puis à 103 millions € en 2021-2022, avec le Plan de relance. La question de la pérennité de cette aide, toutefois, reste entière, et passée sous silence.

11 millions € supplémentaires pour la politique contractuelle et l'éducation artistique et culturelle viennent compléter ces investissements de l'État, ainsi que deux mesures du Plan de relance, une subvention de 10 millions € pour des acquisitions de livres en 2021 et 2022, et le recrutement de conseillers numériques.

« Un métier en mouvement »

Évoquant une dynamique de « transformation » à prolonger, et les inégalités selon les territoires et les établissements, Roselyne Bachelot-Narquin a eu un mot pour la crise sanitaire, « venue bouleverser le fonctionnement de vos établissements depuis plus d'un an et remettre en cause une partie de ces acquis ».

Les mesures sanitaires — notamment le contrôle obligatoire des pass sanitaires des usagers, très critiqué par une partie de la profession — sont « réellement indispensables pour contenir les différentes vagues épidémiques, [mais] pèsent sur la fréquentation », a reconnu la ministre de la Culture. Ce 1er décembre, une nouvelle mobilisation nationale des établissements culturels et de loisirs, la quatrième en quelques mois, réunira les opposants au contrôle obligatoire des pass sanitaires pour l'accès aux bibliothèques territoriales.

Reconquête des publics, consolidation des bibliothèques des territoires ruraux et « renouvellement » des bénévoles font partie des défis de la profession face à la crise sanitaire durable, estime Roselyne Bachelot-Narquin.

Anticipant légèrement sur les conclusions de la journée, la ministre de la Culture a dessiné « plusieurs objectifs majeurs » à atteindre dans les 5 ans à venir. Une meilleure coordination de la formation à l'échelle régionale doit être visée, avec la mise en place d'outils et de référentiels communs. Les modalités d'accès aux concours devront être adaptées, les formations universitaires mises à jour et les formations post-recrutement améliorées. Des territoires feront l'objet de « propositions innovantes », comme l'outre-mer, a encore assuré Roselyne Bachelot-Narquin.

Les Assises pourront être suivies à distance, ci-dessous.