Pour un accès sans entraves à la Bibliothèque des Abattoirs

Un fait extrêmement dommageable semble être passé inaperçu lors de la rentrée culturelle 2021 à Toulouse : la bibliothèque des Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, il n'y a pas si longtemps ouverte à tout public du mercredi au samedi, n'est désormais accessible que sur rendez-vous deux après-midi par semaine.

La décision a été prise en toute discrétion, en pérennisant le mode de fonctionnement qui s'était imposé ces derniers mois à cause du Covid.

La bibliothèque des Abattoirs est dotée d'un fonds de plus de 30 000 documents dédiés à tous les aspects de l'art moderne et contemporain. Sa spécificité est en outre de posséder un fonds de plus de 3000 livres et publications d'artistes, conservés en réserves mais catalogués parmi les autres ouvrages. Ils étaient jusque-là consultables à la demande, sans délai et par qui que ce soit, conciliant ainsi les contraintes de conservation et une facilité d'accès que n'ont pas la plupart des fonds de livres d'artistes. Tant par la quantité des ouvrages qui y sont réunis que par leur diversité historique, leur représentativité des usages contemporains de l'édition et leur intérêt artistique (1), ce fonds revêt un intérêt national, et contribue à l'identité des Abattoirs grâce aux nombreuses actions ayant visé à le valoriser ces dernières années (expositions au sein même de la bibliothèque (2), vidéos en ligne, prêts).

Pourtant, de bibliothèque d'étude facilement accessible et lieu de programmation artistique, la bibliothèque des Abattoirs devient donc une bibliothèque de recherche dont il semble évident qu'elle ne sera désormais utilisée que par les équipes du musée et du Frac Occitanie — pour lesquelles elle est évidemment un précieux outil de travail — et par des chercheur·euses qui auront connaissances des ressources s'y trouvant.

Qui a déjà fréquenté les lieux sait qu'outre ces deux profils d'usagers ou d'usagères, s'y trouvaient aussi des amateurs et amatrices d'art, des artistes et, surtout, des enseignant·es et étudiant·es d’universités ou d'écoles d'art. Ce lectorat désertera la bibliothèque si elle ne reste accessible que dans des conditions très restreintes.

Ce devenir, qu'on n'espère pas immuable, est regrettable car il constitue une régression sur le plan de l'accès public à la culture, alors que les Abattoirs sont une institution publique ; regrettable car il marginalise un lieu ayant une haute valeur scientifique, culturelle et artistique, alors qu'il conviendrait d'en soutenir et d'en développer les actions.

Soutenir et développer la bibliothèque des Abattoirs, cela impliquerait par exemple de renforcer ses moyens humains et financiers. Or, nous apprenons que l'équipe se voit réduite, dans le contexte d'une réorganisation générale des services du musée et du Frac. Cela pourrait aussi se faire, à l'évidence, en valorisant la collection de livres d'artistes. Si celle-ci devait à l'avenir rester consultable sur rendez-vous, au moins faudrait-il que cela soit sur des plages horaires beaucoup plus importantes pour favoriser son accès, et en continuant à faire l'objet d'une politique ambitieuse de valorisation, d'exposition et de diffusion. Quant au fonds documentaire, d'une richesse incontestable, on ne peut que souhaiter le maintien de son libre accès.

Enfin, pas de bibliothèque sans bibliothécaires et autres personnes pour y travailler. Des dysfonctionnements managériaux concernant les Abattoirs ayant déjà été pointés dans le passé (3), on peut légitimement s'interroger, en tant qu'usagers, sur les conséquences de cette réorganisation pour celles et ceux qui travaillaient à la bibliothèque ou qui y travaillent encore.

En 1976, l'artiste Adrian Piper écrivait : « Distribuer l'art dans les livres le rendrait aussi bon marché et aussi accessible que les comics. Et cela changerait beaucoup de chose (4). » Cette utopie mérite des précisions. Mais une institution qui veut « donner à chacun son droit à la culture » par delà « les inégalités sociales, économiques, éducatives, raciales, de genre, etc. (5) » et qui croit à la possibilité que les lieux d'art et de culture soient des « amplificateurs de vie (6) », ne devrait-elle pas prendre en considération tout le potentiel que peut lui offrir une bibliothèque, et la valoriser sans frein ?

Il n'est jamais trop tard.

Signataires par ordre alphabétique :

Madeleine Aktypi, poétesse, artiste et enseignante

François Aubart, commissaire d’exposition indépendant et enseignant en histoire et théorie de l’art

Marie Boivent, enseignante-chercheuse

Sally Bonn, maître de conférences en esthétique

Leszek Brogowski, professeur de philosophie de l'art, fondateur des éditions Incertain Sens et du Cabinet du livre d'artiste, Rennes

Laurence Cathala, artiste et enseignante

Alex Chevalier, artiste et éditeur

Étienne Cliquet, artiste et enseignant

Claude Closky, artiste

David Coste, artiste et enseignant

Sébastien Dégeilh, designer graphique et enseignant

Jérôme Dupeyrat, chercheur et enseignant en histoire de l'art

Eléonore False, artiste

Lilian Froger, historien de l'art

Catherine Guiral, designer graphique, chercheuse et enseignante

Anaïs Hay, artiste

Antoine Hoffmann, artiste, enseignant-chercheur

Olivier Huz, designer graphique et enseignant

Quentin Jouret, artiste et enseignant

Sharon Kivland, artiste, écrivain, éditeur

Stéphane Le Mercier, artiste et enseignant

Lise Lerichomme, artiste et enseignante-chercheuse

Françoise Lonardoni, responsable du service culturel au MAC Lyon

Julie Martin, chercheuse en art

Didier Mathieu, directeur du Centre des livres d’artistes, Saint-Yrieix-la-Perche

Stefania Meazza, historienne de l'art et enseignante

Anne Mœglin-Delcroix, professeure émérite de philosophie de l'art, université Paris 1

Nelly Monnier, artiste

Cynthia Montier, artiste et chercheure

Julien Nédélec, artiste

Cyrille Noirjean

Aurélie Noury, responsable du Cabinet du livre d'artiste, Rennes

Manuel Pomar, artiste et directeur artistique

Serge Provost, artiste et enseignant

Hubert Renard, artiste

Julie Saclier, artiste auteure

Matthieu Saladin, artiste et enseignant-chercheur

Ana Samardžija Scrivener, professeure d'enseignement artistique – philosophie

Gaëlle Sandré, designer graphique

Benoit Sanfourche, lecteur chercheur, artiste

Adam Scrivener, membre du collectif d'artistes Inventory

Laurent Sfar, artiste et enseignant

Eric Tabuchi, artiste

Mathieu Tremblin, artiste et enseignant-chercheur

Eric Watier, artiste

Elsa Werth, artiste

1. Le fonds donne ainsi accès à une très large part des pratiques éditoriales mises en œuvre par les artistes depuis les années 1960 (art minimal et conceptuel, Fluxus) jusqu'à aujourd'hui. Parmi beaucoup d'autres, citons Alice Anderson, John Baldessari, Robert Barry, Barbara Bloom, Christian Boltanski, Adam Broomberg & Oliver Chanarin, Sophie Calle, Claude Closky, Daniel Gustav Cramer, Hanne Darboven, Tacita Dean, Sabine Anne Deshais, Mirtha Dermisache, Jacqueline de Jong, Herman de Vries, documentation Celine Duval, Peter Downsbrough, Hans-Peter Feldmann, Robert Filliou, Jean-Pascal Flavien et Julien Bismuth, Hamish Fulton, General Idea, Nan Goldin, Dominique Gonzalez-Foerster, Les Guerrilla Girls, Marie-Ange Guilleminot, Roni Horn, Erik Kessels, Sol LeWitt, Richard Long, Sara MacKillop, Annette Messager, Jonathan Monk, Sophie Ristelhueber, Dieter Roth, Allen Ruppersberg, Ed Ruscha, Batia Suter, Bernard Villers, Eric Watier, Lawrence Weiner, etc.

2. Notamment les expositions « Carolee Schneemann » en 2020, « Béatrice Cussol » et « Avatars. L'artiste et ses doubles » en 2018, « Maya Rochat » en 2017, « Thu Van Tran, Écrire et autres Éclats » et « Eric Tabuchi, Tables et Matières » en 2016, « Marc Camille Chaimowicz : Imprimés & Impressions » et « Le livre dans le livre » en 2015, « Art & Project Bulletins » en 2014, ou « 69, année conceptuelle » en 2011.

3. Lire les articles de Médiacités ou de Médiapart : Armelle Parion, « À la veille de l’expo Picasso, malaise au musée des Abattoirs », 12 mars 2019 ; Cécile Andrzejewski, « Dans l'art contemporain, des salariés malades du management », 11 juin 2020.

4. Adrian Piper, « Cheap Art Utopia », in « Statements on Artists’ Books by Fifty Artists and Art Professionals Connected with the Medium », Art-Rite, n°14, hiver 1976-1977, p. 12.

5. « Annabelle Ténèze : Nous savons collectivement que nous devons nous redéfinir », entretien avec Philippe Régnier, 10 mai 2020, The Art Newspaper Daily

6. Idem.

Photographie : la Bibliothèque des Abattoirs (crédits : Jérôme Dupeyrat)