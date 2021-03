Trois ans après le rapport Orsenna, quels effets pour les bibliothèques ?

Le rapport Orsenna, remis en début d'année 2018, avait constitué un des temps forts de la politique culturelle du gouvernement Macron. Alors que le président de la République était encore candidat, il avait déjà insisté sur l'importance des bibliothèques et sa volonté d'en étendre les horaires d'ouverture.

Plusieurs observations et actions en ce sens remontaient toutefois à 2015, voire avant, et, sur ce point, le rapport Orsenna n'apportait rien d'inédit. Pour autant, indiquent les rapporteures Aurore Bergé et Sylvie Tolmont, il « a créé un véritable élan pour les bibliothèques et pour la lecture ».

Une ouverture à pérenniser

En effet, les travaux d'Orsenna et Corbin ont été suivis par une impulsion politique et un engagement budgétaire. « [U]ne augmentation sans précédent, de l’ordre de 10 %, du concours particulier “Bibliothèques” au sein de la [Dotation Générale de Décentralisation] », rappellent les rapporteures, aboutissant sur « 8 millions d’euros supplémentaires [...] consacrés à l’extension des horaires d’ouverture ».

440 projets d’extension ont été soutenus (dont 72 datant d'avant le rapport Orsenna), pour une augmentation moyenne de 8 heures 30 d’ouverture hebdomadaire, à différents moments de la semaine. « En 2020, le soutien de l’Etat à ces projets représentait près de 12 millions d’euros », chiffrent les rapporteures, pour un bénéfice auprès de 11 millions de Français vivant dans une des 700 communes bénéficiaires du dispositif, dont une partie touche des territoires fragilisés.

Récemment, les crédits du concours « Bibliothèques » de la DGD ont donc été abondés de 15 millions € pour 2021 et pour 2022, dont 6 millions € directement dédiés à l’extension des horaires. Toutefois, soulignent les rapporteures, cette aide de l'État est garantie jusqu'en 2022, et le soutien à l'extension des horaires ne peut excéder cinq ans.

« [U]n arrêt brutal de toute aide menace les projets arrivés au bout de ce délai », projets qui ont nécessité des recrutements d'agents dans la plupart des cas. Les « contrats territoire-lecture » et leurs aides pourraient permettre de prolonger le soutien de l'État.

Les rapporteures soulignent par ailleurs que des régions bénéficient peu du dispositif, à savoir « les régions Grand-Est, Centre-Val de Loire et, surtout, en Outre-mer ».

Étendre et diversifier les publics

D'autres territoires, pourtant situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, restent sans bibliothèque de proximité : 347 communes doivent bénéficier, pour y remédier, d'un « programme prioritaire de constructions de bibliothèques », qui s'appuyerait aussi sur la DGD.

Les rapporteures, sur les plans de l'accueil des publics et des services publics culturels, insistent sur l'importance des partenariats avec d'autres structures culturelles, pour diversifier les publics, suggérant même une bonification des aides de l'État pour les établissements qui multiplient ces partenariats.

La gratuité de l'accès semble aussi indispensable, tout comme la mise en place des contrats territoire-lecture, un outil incitatif efficace auprès des maires.

À ce titre, et pour diversifier les publics, les rapporteures suggèrent d'y ajouter un « volet jeunesse » qui permettrait de multiplier les intiatives en direction de ces lecteurs ou futurs lecteurs. Un renforcement des accueils périscolaires est aussi nécessaire, quand la télévision publique, de son côté, doit s'attacher à rendre le livre plus présent dans ses émissions, notamment celles destinées aux jeunes.

Pour les publics empêchés, les rapporteures rappellent la création d'un portail national de l’édition adaptée, qui devrait être effectif en 2023.

Du côté des établissements pénitentiaires, évoqués dans le rapport Orsenna, les suites données ne sont pas satisfaisantes. « [D]ans la réalité, l’accès des détenus aux bibliothèques est très contraint et les moyens budgétaires consacrés aux bibliothèques (le plus souvent associatives), sont très limités », indiquent Aurore Bergé et Sylvie Tolmont.

Les rapporteures n'épargnent pas le système PNB, utilisé en France pour mettre en place le prêt numérique de livre, qui a « ses limites ». « Nous pensons qu’une réflexion doit être menée sur l’opportunité de mutualiser davantage le prêt numérique — dans le respect du droit d’auteur évidemment », suggèrent-elles.

L'évolution des missions

Enfin, la volonté d'ouvrir plus et d'offrir plus ne saurait s'accomplir aux dépens des personnels : le volet « Mieux former » reste primordial, selon les députées. « En avril 2018, le ministère de la culture, le CNFPT et la Bibliothèque nationale de France ont signé une convention pour définir les modalités d’accompagnement au changement des bibliothèques territoriales », rappellent-elles.

Une concertation nationale aboutissant à des Assises de la formation aura lieu en 2021, pour intégrer les nouveaux enjeux sans pour autant perdre le cœur de métier.

Le rapport d'Aurore Bergé et Sylvie Tolmont est disponible ci-dessous, avec en annexe un tableau qui récapitule les mesures du rapport Orsenna suivies d'effets ou non.

Photographie : Erik Orsenna aux côtés de Françoise Nyssen, alors ministre de la Culture, en 2017 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)