Chez Fnac, même avec le Goncourt, Mohamed signifie auteur étranger ?

Maladresse crasse ou bêtise sans nom ? Voici, constatée par la rédaction, et appuyée par un témoignage navré, une curiosité dont on ne sait quoi penser. La plus secrète mémoire des hommes, prix Goncourt 2021, aux 125.441 exemplaires vendus (donnée : Edistat), se retrouve donc dans le rayon Best-seller des littératures étrangères. « Une aberration, puisque, d’un point de vue technique, le Goncourt ne peut pas être en langue étrangère, et donc en français. L’auteur peut être étranger, mais là n’est pas le problème », note, dépité, le lecteur avisé qui l’a découvert, photo à l’appui.

Dans le point de vente où il découvre l’impensable, il décide de solliciter un libraire présent. Charybde et Scylla se bidonnent encore : « À la base, il écrit dans une autre langue », s’entend-il répondre. Seigneur pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. De toute évidence mal renseigné, le vendeur a confondu les origines sénégalaises du romancier avec sa langue d’expression — et encore, les chétives connaissances linguistico-géographiques lui font oublier que le français est la langue officielle du Sénégal.

Affligeant. Mais loin d’être fini : contredit sur le point du langage, il riposte tout de même. « Oui, mais il n’est pas Français. » Français de France, monsieur... Certes non, pas plus qu’Amélie Nothomb qui est belge et pourtant en littérature française, de même que d’autres originaires de Suisse ou du Québec.

Pour autant, Yasmina Khadra avait assuré à ActuaLitté qu’il avait enduré le même calvaire, retrouvant son livre en littérature étrangère chez Fnac. Français, francophone, tout cela est trouble.

Mais l’argument d’autorité a coupé court à toute tentative de discussion : « C’est classé comme ça et ça ne bougera pas. » Le loup de la fable n’aurait pas mieux dit. « La réalité », commente notre lecteur, « c’est qu’un type au siège l’a classé comme ça et voici le fait appliqué partout, dans toutes les Fnac — y compris sur le site —, même si c’est aberrant. » Vérification implacablement faite :

Et ça continue, encore et encore...

Les problèmes géographiques, Fnac en a déjà connu : en août 2019, la rentrée littéraire bat son plein, et le député de Guyane, Gabriel Serville, diffuse sur Twitter la photo d’un rayonnage de Fnac. Il déplore de trouver dans le rayon Roman étranger des auteurs antillais et guyanais… À l’époque, Fnac rétorque qu’il s’agit surtout de « proposer le parcours le plus simple pour les clients ». Et la marmotte, le chocolat et le papier d’alu…

Notre lecteur se souvient qu’il en avait été de même « en 2008, quand Tierno Monénembo avait eu le Renaudot avec Le Roi de Kahel [Seuil]... il avait été classé en littérature étrangère ». Et après vérification, même traitement pour la militante féministe et écrivaine camerounaise d’expression française Djaïli Amadou Amal. Avec pour circonstances aggravantes que son roman, Les Impatientes, avait obtenu le Goncourt des lycéens, prix où Fnac se trouve extrêmement impliqué… Misère.

Notre lecteur s’agace : « Ils auraient un problème spécifique à la Fnac ? De l’ignorance ? Un racisme latent ? C’est d’autant plus incompréhensible qu’ils ont un rayon intitulé “littérature francophone”... » Et de poursuivre : « Incompréhensible ! Mais surtout choquant ! Il y a 100 ans, un Noir, René Maran, a eu le Goncourt pour la première fois... 100 ans après... il y a encore du boulot. »

Quand on ne fouille du côté des bases de données, tant ORB (Furet du Nord/Decitre) qu’Electre, pas plus que dans les classements des instituts de statistiques GfK ou d’Edistat, rien ne permet d’envisager un ouvrage de littérature étrangère.

GkF classe le roman en Littérature générale, Edistat en Littérature tout court. Electre propose en Genre, Littérature française contemporaine, quand ORB indique bien Littérature française. Reste que le code Dewey est bien le 843, désignant les fictions françaises – aussi bien Laurent Gaudé qu’Érik Orsenna…

Contactée, la Fnac n'a pas encore réagi.

