Un documentaire inédit sur René Maran, le premier Goncourt noir

Les droits cinématographiques du deuxième roman de l’autrice Lisa Taddeo, Animal, ont été acquis par MGM et Plan B Entertainment. Le roman — publié plus tôt cet été en version originale — suit Joan, qui a fui New York pour Los Angeles à la suite d'une horrible tragédie. Cette adaptation sur grand écran marquera également les débuts en tant que scénariste de Taddeo.