Gisèle Sapiro : “La question des sensibilités se pose depuis que l’édition existe

ActuaLitté : La concentration éditoriale à l’œuvre en France, avec de grands groupes ballotés entre les empires Lagardère et Vivendi, vous semble-t-elle favorable à l'uniformisation des lignes éditoriales au sein de ces groupes ? Comment cette uniformisation se manifeste-t-elle ?

Gisèle Sapiro : Il y a deux logiques d’intégration des groupes, l’un verticale, de haut en bas, l’autre horizontale, qui laisse plus d’autonomie aux « marques » et leur conservent leur identité. Ce deuxième modèle semble désormais prévaloir contre le premier qui s’est révélé peu approprié au secteur du livre. Mais on peut supposer qu’on se situe plus souvent quelque part entre ces deux modèles.

Et il faut préciser, en ce jour où s’ouvre le colloque de l’Alliance des éditeurs indépendants, que la diversité sur le marché du livre est en bonne partie assurée par les petits éditeurs indépendants.

L'édition semble accorder une attention plus grande à une représentation plus juste de l'altérité, par le recours aux démineurs éditoriaux : ces derniers vous semblent-ils un obstacle à l'engagement des auteurs dans leur œuvre ? Comment expliquer le fort mouvement réactionnaire qui s'exprime contre ces décisions éditoriales ?

Gisèle Sapiro : Les démineurs éditoriaux me semblent faire partie de l’éthique de responsabilité de l’éditeur. Le mouvement de réaction provient des opposants à la « cancel culture », terme forgé par les conservateurs aux États-Unis, et qui regroupe en réalité des pratiques très différentes, allant du boycott et des protestations publiques, jusqu’à ce travail de relecture tenant compte des sensibilités du public et aux trigger warnings (avertissements concernant les œuvres). Cette réaction témoigne du refus de ces personnes occupant des positions dominantes de s’interroger sur la violence symbolique que peuvent véhiculer les œuvres, même lorsqu’elles ne transgressent pas le discours autorisé par des propos haineux. L’expression doit être libre, sauf lorsqu’il s’agit de ce que j’appelle des discours de stigmatisation plutôt que de haine, car ils ont des effets sociaux.

Dans le cas des démineurs éditoriaux, il s’agit plutôt d’un travail sur notre inconscient collectif et sur la langue, qui véhicule des stéréotypes ou des préjugés concernant certains groupes à raison de leurs origines, de leur sexe ou de leurs préférences sexuelles. Le travail sur la langue conduit à une conscientisation.

Par ailleurs, la question des sensibilités se pose depuis que l’édition existe. Elle a pris des formes très conservatrices par le passé, visant à interdire l’accès à la lecture de certains textes — ou à la lecture tout court — aux personnes considérées comme vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Pour ces derniers, ce travail est effectué en permanence, sans que les mêmes s’en émeuvent. Mais dans le cas des démineurs éditoriaux, il ne s’agit pas de cacher des réalités perturbantes pour les lectrices, il s’agit de faire évoluer nos représentations.

La question de la traduction et du traducteur d'une œuvre a occupé brièvement l'espace médiatique au moment de la polémique autour du recueil d'Amanda Gorman, dont la traduction avait été confiée à deux personnalités blanches, qui ont été remerciées. Que révèle cette polémique de l'édition occidentale, de son rapport à la représentation des minorités et, peut-être, de ses évolutions ?

Gisèle Sapiro : La traductrice pressentie pour traduire Amanda Gorman en néerlandais, Marieke Lucas Rijneveld, écrivaine lauréate du Booker Prize, n’a pas été remerciée, elle a choisi de ne pas traduire ce poème après l’article de la critique Janice Deul. Cet article, où Janice Deul voyait dans le choix de confier la traduction à une personne blanche, non-binaire, et ne venant pas du monde de la poésie orale, une occasion manquée, avait d’ailleurs subi des modifications éditoriales dont l’auteure n’avait pas été informée et qui accentuaient sa dimension polémique. Marieke Lucas Rijneveld s’est expliquée de son retrait dans un poème. Concernant Victor Obiols, la récusation est venue de l’éditeur de Gorman, Viking Books, apparemment.

Il faut rappeler que si la traduction ne requiert évidemment pas de partager l’identité de l’auteure, d’une part, l’auteure a le droit de choisir ses traductrices, et si elle ou il souhaite confier le travail à des personnes minorées, cela n’est pas plus choquant que de choisir par d’autres principes d’affinité ou d’interconnaissance ; d’autre part, il est faux que n’importe qui peut traduire n’importe quoi, aucun éditeur ne confiera la traduction d’un jeune auteur beur, à une vieille dame qui traduit des classiques, et qui peut être une grande traductrice.

L’argument sur la poésie orale est parfaitement légitime, Fayard a choisi Lous and the Yakuza, ce qui est un sans faute sur tous les plans. Cela ne veut pas dire que la traduction de Victor Obiols n’était pas bonne, bien entendu, car ce n’est pas sur sa qualité qu’elle a été rejetée, et on peut comprendre qu’il ait été choqué et dépité du procédé et que d’autres s’en soient émus.

Cela dit, les éditeurs sont censés soumettre le choix des traductrices à l’approbation des représentants de l’auteure. Il faut aussi rappeler qu’il s’agit d’un poème de circonstance, déclamé ou plutôt slamé à l’inauguration présidentielle de Biden, et dont l’auteure a été choisie précisément parce qu’elle représentait une minorité opprimée et minorée sous le mandat de Trump. Il n’est donc pas illégitime que ses traductrices soient sélectionnées selon des critères équivalents. Et il est grand temps que l’édition s’interroge sur la faible représentation en son sein de collaboratrices issues des minorités, qui tient sans doute au fait que le capital social joue un rôle non négligeable dans l’accès à ce milieu.

Photographie : illustration, manifestation pour la Journée des Droits des Femmes, en 2017 (Molly Adams, CC BY 2.0)