La poésie d'Amanda Gorman doit-elle être seulement traduite par une personne noire ?

L'auteur·e néerlandais·e Marieke Lucas Rijneveld a préféré renoncer à la traduction d'un recueil de poèmes d'Amanda Gorman, qui incluait notamment The Hill We Climb, le fameux texte écrit pour l'investiture du président Joe Biden. Le choix de l'éditeur Meulenhoff, annoncé la semaine dernière, a rapidement suscité des critiques.

La journaliste Janice Deul, dans une tribune publiée par le titre Volkskrant, s'est ainsi interrogée sur la décision de l'éditeur, qui a confié la traduction à l'auteur·e, lauréat·e du Prix international Booker 2020, plutôt qu'à « une artiste spoken-word, jeune, une femme, qui n'aurait pas honte d'être noire ». « N'est-ce pas une regrettable occasion manquée ? Rijneveld est blanc, non binaire, n'a jamais traduit, mais, d'après l'éditeur Meulenhoff, s'impose néanmoins comme un “traducteur de rêve” ? »

Dans un message publié sur le réseau social Twitter, Marieke Lucas Rijneveld indique renoncer à la traduction des textes de Gorman. « Je m'étais volontiers consacré à la traduction du travail d'Amanda, considérant que mon plus grand devoir était de garder sa force, son ton et son style. Cependant, je me rends compte que je pense et ressens sincèrement les faits ainsi, mais que ce n'est pas le cas pour beaucoup. J'espère néanmoins que ses idées atteindront le plus de lecteurs possible, pour ouvrir les cœurs. »

L'éditeur a regretté la décision, rappelant que Rijneveld avait été choisi en accord avec Gorman elle-même, mais a indiqué qu'une « nouvelle option serait choisie, avec ces précautions en tête ». « Nous allons nous tourner vers une équipe afin de traduire le plus fidèlement possible le message d'Amanda [...]. »

En France, les éditions Fayard ont choisi l'auteure-compositrice-interprète, rappeuse et mannequin belgo-congolaise Lous and the Yakuza, née au Congo en 1996.

La polémique autour du choix pour la traduction du texte de Gorman en rappelle d'autres, portant sur la manière dont les idées ou personnages noirs sont représentés ou portés vers le grand public. Exemple parmi d'autres, les choix de doubleurs blancs pour le personnage principal — afro-américain — du dernier film Pixar, Soul, au Danemark et au Portugal, avaient suscité des critiques.

