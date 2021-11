Bubble Tea raffinés, patisseries japonaises et mangas : bienvenue au Renard Café

« En novembre 2020, Romain me contacte, dans une perspective d’entraide, et de soutien à la librairie », raconte Mickaël Brun-Arnaud, gérant de l’établissement ouvert en 2018. « Son idée est de proposer des box, pour offrir à Tomo et au Renard une visibilité commune. » Le partenariat prend forme, malgré les cartons empilés dans la librairie, privant quelque peu le lieu de son glamour. « J’imaginais aussi qu’au moment où le monde reprendrait, il y aurait des ponts à jeter. »

Et pour cause : dès la reprise, les deux sociétés organisent des événements dans la librairie, des pop-up stores où la gourmandise et la lecture cohabitent en très bonne intelligence. En outre, les clients respectifs ne se recoupent pas autant qu’on l’imaginerait : les produits de Tomo, recherchés et très qualitatifs, représentent un budget supérieur à celui des paniers de livres. Mais l’un dans l’autre, tout s’articule plus que bien.

Pâtisseries japonaises et mangas...

Lorsque Le Renard doré accueille Tomo, « on double le nombre de clients dans la journée », reprend le gérant. Mais la jonction définitive s’effectue quand Romain Gaia publie chez Hachette, sous le nom de sa pâtisserie Tom, le livre de recettes Paris-Kyoto. « Dedans, on trouve tout ce qu’un expert de la pâtisserie japonaise peut proposer », nous indique-t-il. « Aucune adaptation, de véritables recettes, authentiques : tout ce qu’il faudrait pour arriver, d’ici quatre à cinq ans, à concurrencer Tomo », plaisante-t-il.

C’est qu’à force d’organiser des dégustations dans sa librairie, Mickaël Brun-Arnaud fait part à son complice d’une envie de lieu, pleinement consacré : avec les compétences, de Romain, Le Renard Café a tout de l’idée séduisante. « Aux pâtisseries, Mickaël ajoute les Bubble Tea, que je ne sais pas faire, et les onigiri – boulette de riz enveloppée d’une algue nori. Que je ne sais pas faire non plus. » Qu’importe, il suffit d’apprendre.

L’été deviendra studieux pour le chef : d’abord, élaborer une carte, ensuite établir les recettes, pour « ne pas proposer ces Bubble Tea horribles que l’on trouve partout dans Paris, qui ne sont que des sirops de thé avec du lait en poudre. Et je grossis à peine le trait ». Dans le même temps, trouver un local proche de la librairie « pour que les deux espaces soient reliés, au sein d’un même quartier », insiste Mickaël Brun-Arnaud. L’affaire ne fut pas si simple : à l’idée même d’un commerce alimentaire, on claque vite les portes.

Tous deux trouvent finalement 57 rue du Cardinal Lemoine, à quelques centaines de mètres de la librairie. L’aventure peut commencer, pleinement : travaux, aménagement, décoration. « Les bénéfices de la librairie ont été réinvestis dans ce nouveau projet », insiste Mickaël Brun-Arnaud. Les partenaires injectent alors près de 150.000 €. Et tout est prêt – quaisment.

Y compris le précieux volet éditorial : entre 350 et 400 ouvrages — mangas, light novels, romans — à consulter sur place, en sirotant son Bubble Tea. On trouve évidemment, l’ouvrage de Romain Gaia, et d’autres genres comme le boys love, pas toujours présent en points de vente.

Au délice des Renardeaux

Alors, ce Renard Café, un nouvel espace ? Bien plus : « La librairie reçoit régulièrement des sollicitations, mais j’ai appris à distinguer les demandes qui profitent d’un joli local pour faire de la relation presse, et celles qui servent véritablement les intérêts des Renardeaux. » Oui, oui, les clients de la librairie ont leur nom de code. Pas question de virer au show-room, donc, mais bien de promouvoir un espace cosy, où l’offre culinaire vise le haut de gamme, en restant accessible.

« Des produits authentiques, parfois d’exception, des thés de grande qualité, le tout fait à la japonaise », insiste Romain Gaia. Et des sachets de thé à rapporter chez soi, tirés de premières récoltes de printemps à faire pâlir les connaisseurs. « Tomo (situé rue Chabanais, 75002) propose déjà une offre haut de gamme. Ici, nous allons intégrer des plats qui n’auraient pas eu de sens dans la pâtisserie. »

La carte est en grande partie végane — découlant d’une expérience forgée chez Tomo – en lien avec la saisonnalité des pâtisseries. « Chaque saison à ses gâteaux, chaque fête s’accompagne d’une pâtisserie », reprend Romain Gaia. De ce point de vue, la diversité sera un axe fort. « On ne travaillera pas non plus en fusion : le Renard Café fera preuve d’inventivité et d’une signature qui est celle de Tomo, mais les clients y découvriront autre chose que le Paris-Brest revisité ou la tarte au citron yuzu. »

Avec une vingtaine de places, une carte à 10 € pour déjeuner et trois salariés recrutés – d’abord clients de la librairie –, tout se structure dans un respect de l’identité et du boulot accompli. Sur place, on sourit de voir le clin d’œil au Château ambulant de Ghibli — film qui s’inspirait déjà des maisons de Colmar. L’espace cuisine est en effet abrité derrière des vitres et une décoration dans l’esprit du film. Aux murs, des appliques dans le plus pur style victorien, coquetterie de Mickaël Brun-Arnaud.

Et, cerisier en fleur sur l’onigiri, la gamme de thés proposés en partenariat avec L’Instant botanique (fondé par Élodie Crochet), sous la Marque Renard doré est également en vente. Sachet doypack ou boîte, réalisée avec des illustrateurs pour rendre l’objet plus sexy encore.

À leurs côtés, des produits que seul Tomo propose en France, toujours dans le raffinement et la rareté. « Certains producteurs, très prisés, ne vendent qu’à leurs amis, même au Japon », sourit Romain Gaia. Avec sa devanture chocolat, son atmosphère irréelle, le Renard Café collaborera pleinement avec la librairie — du mardi au samedi. Les autres jours, ce sera relaxe.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0