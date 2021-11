Exposition : Charles Baudelaire, ou la mélancolie sublimée

Des fleurs vénéneuses dans un fond lie de vin, et l'on entre dans le monde torturé de Charles Baudelaire. La première salle se présente comme un prologue à l’exposition. On y entre par cette petite entrée, Galerie 1, que connaissent les habitués des expositions de la BnF.

On y découvre, sur ces premiers murs rouges tirant sur le violet, une parenté rêvée entre Baudelaire et Hamlet, deux grands souffrants jusqu’à la beauté. Baudelaire possédait la collection complète des 13 lithographies d’Hamlet de Delacroix, qu’il tient pour le grand peintre de son temps. Publiées en 1843, elles ouvrent l’exposition avec une notice écrite par le poète sur le comédien Philibert Rouvière, grand interprète d’Hamlet, et le grand portrait du poète par le peintre Émile Deroy. Difficile de reconnaître ce transformiste qu’aura été Baudelaire, qui se tient ici la tête avec les mains.

Le Baudelaire de l’exposition est déjà résumé dans cette première salle « prologue » : son romantisme douloureux, exacerbé et enragé, comme celui d’Hamlet, et la nostalgie d’un passé révolu qu’ils partagent tous deux. Un fil rouge de l’exposition également : la posture du tableau de Deroy. Une position que Théophile Gautier confirme comme familière à Baudelaire : la pose du mélancolique.

Émile Deroy, Portrait de Charles Baudelaire, 1844

Huile sur toile. Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon

© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Franck Raux

Un portrait inédit de la mère de Baudelaire

Les quatre commissaires de l’exposition, dont le commissaire en chef, Jean-Marc Chatelain, directeur de la Réserve des livres rares, sont formels : ce n’est pas une exposition biographique, mais littéraire. Le but affiché est de toucher au cœur de la création, où se révèle un malade d’absolu, doloriste. La mélancolie a été l’émotion centrale de Baudelaire, ce que s'attèle à présenter cette exposition. Sa mélancolie : dissonance d’un cœur écartelé entre « deux sentiments contradictoires, l’horreur de la vie et l’extase de la vie » (Mon cœur mis à nu).

SPECTACLE : Orsay célèbre un Baudelaire Jazz avec Patrick Chamoiseau

Construite en 3 grandes parties, l’exposition s’amorce par des éléments biographiques, pour rapidement s'intéresser à l’art de Baudelaire. Après la première salle rouge, la grisaille spleenétique s’empare des murs. Des panneaux y sont disposés en quinconce, et l'on découvre de belles éditions anciennes, des unes de journaux de l’époque où Baudelaire a publié ses poèmes et ses plus grands textes, ou encore des lettres manuscrites, dont celle écrite à Richard Wagner le 17 février 1860, prêtée par la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet.

Charles Baudelaire, « Petits poèmes en prose »,

dans La Presse, 24 septembre 1862 (© BnF)

Mais d’abord, il y a le père : François Baudelaire. Le petit Charles le connaîtra jusqu’à ses 6 ans. C’est ce père, déjà âgé, qui l'initie à l’art et la peinture, et c’est un portrait inédit de ce dernier que les visiteurs pourront découvrir à travers cette exposition événement. À côté de cette pièce, une autre image encore plus forte : l'unique portrait connu de la mère de Baudelaire, inédit à ce jour, prêtée par un collectionneur privé. Une image de Caroline d’avant la naissance de Baudelaire, à l’époque de sa rencontre avec François Baudelaire. Une mère, source de la nostalgie profonde de Baudelaire. Un amour absolu perdu après le remariage de cette dernière avec un général.

Le culte des images

La grande richesse de l’exposition permet de cerner plusieurs facettes du grand poète. Les curieux pourront y découvrir avant tout un Baudelaire visuel. Un passionné d’estampes, qu’il collectionnait, et dont il se nourrissait pour ses visions perçantes couchées sur le papier. Ses critiques picturales sont également présentées, ou encore des dessins de ses contemporains : Delacroix à nouveau, Nadar le portraiturant, Gustave Moreau, des gravures du grand ancien Goya, Odilon Redon qui puisa dans les images baudelairiennes.

Odilon Redon, « Gloire et louange à toi, Satan… »,

7e pl. de la série des illustrations pour

Les Fleurs du mal, Bruxelles, E. Deman, 1890

BnF, dpt.des Estampes et de la photographie (© BnF)

Le Spleen de Paris passe par les gravures de l’ancien Paris réalisées par Charles Meryon. Celui de l’enfance de Baudelaire avant les grands travaux haussmanniens. Des gravures inspirées des ruines de Piranesi qui les font basculer dans le monde du rêve.

PATRIMOINE : L'œuvre de Julien Green accueillie à la BnF

Des vers et des citations jonchent le parcours de l’exposition. Logique pour un artisan de la phrase qui allie forme et fond avec une aussi grande intensité. Il faut pouvoir se projeter dans un jeune esprit découvrant ses mots : « Les formes s’effaçaient et n’étaient plus qu’un rêve / Une ébauche lente à venir / Sur la toile oubliée et que l’artiste achève / Seulement par le souvenir. »

Le premier projet de recueil de poèmes de Baudelaire devait s’appeler Les Lesbiennes. Un second projet, les Limbes, fait de 12 poèmes envoyés à Théophile Gautier, est envisagé. Ce seront finalement les Fleurs du Mal qui seront publiées en 1857, Baudelaire a alors 36 ans. En août de la même année, le livre est condamné pour « offense à la morale publique ». Une interdiction levée en 1949 seulement, nous confie la commissaire de l'exposition, Sylvie Aubenas.

Une « Grande école de la Mélancolie »

On sort de la grisaille et on fait place au bleu qui suit toujours. On présente le Baudelaire voyageur. Un long papier peint panoramique d’un classique du XVIIIe siècle, Paul et Virginie, de Bernardin de Saint-Pierre, illustre l’exotisme suranné de L’Invitation au voyage. On découvre aussi une carte de son grand voyage de 1841 stoppé aux Mascareignes, aujourd’hui l’île de la Réunion et l’île Maurice.

Dans cette partie, on peut enfin identifier un son audible dès l’entrée. Une chanson lyrique très salon bourgeois : L’invitation au voyage mis en musique par Henri Duparc pour une voix et piano. En revanche, pas de Gainsbourg ni de Jean-Louis Murat... Une ultime salle verte achève de présenter les facettes de l’auteur des Fleurs du Mal. Un Baudelaire obsédé par l’idée de chute, après celle de l’exil.

Baudelaire, c’est 38 déménagements. Une carte de l'exposition l’illustre. « La grande Maladie de l’horreur du Domicile »... Une vie de partance constante justifiée par ses inquiétudes. Baudelaire est un peintre de l'absence, de l’expression de l’absence, à la quête d’un passé, d’un ailleurs, d’arrières Mondes.

On y découvre ses admirations : outre Delacroix déjà cité, Edgar Allan Poe, dont il devient le traducteur, et en qui il reconnaît un frère. Toutes les admirations de Baudelaire cherchent, comme lui, la Beauté dans la Douleur. C’est avec ses traductions qu’il aura gagné le plus d’argent. Un panthéon baudelairien qui dessine une « grande école de la mélancolie », expression de Théophile Gautier. Des artistes romantiques comme lui.

Le dandy baudelairien : Moderne et antimoderne

Jules Barbey d’Aurevilly est une autre de ces admirations. C’est de lui que s'inspire l’auteur du Peintre de la vie moderne pour élaborer son dandysme. Pour Baudelaire, le dandy est une figure héroïque d’un monde mourant. Il transforme cette notion jusqu’à la faire sienne, pour en faire un éloge de l’artificialité. Le dandysme « est un soleil couchant ; comme l’astre qui décline, il est superbe, sans chaleur, et plein de mélancolie. » (Le Peintre de la vie moderne).

Un dandy est un décadent qui le sait. Un Baudelaire qui révèle ici son paradoxe : aussi réactionnaire que moderniste et transgressif dans son art. Il s’explique dans un de ces articles littéraires : « La modernité c'est la moitié de l'art : son versent transitoire, fugitif, contingent, l'autre, ce qui est éternel. Presque toute notre originalité vient de l'estampille que le temps imprime à nos sensations. » Baudelaire a trouvé dans la modernité le moyen de son originalité, et dans sa fine compréhension des rouages de celle-ci, les raisons de sa grande lamentation à travers les siècles.

Le poète sans visage

Un épilogue achève l’exposition. On y retrouve ses fleurs fatiguées, dilettantes et lie de vin du départ. Une fin en forme de cabinet de portraits qui nous ramène à l’obsession de l’image de Baudelaire, et ici de sa propre image. On y retrouve en effet ses photos et ses autoportraits. L’auteur de l’Albatros aura réalisé une quinzaine de photos de lui. Dans l’exposition, il en manque juste deux. Des photos toujours très réussies, où le poète regarde l’objectif en face, de son regard perçant et obsessionnel.

Une fascination de l’image et en même temps un désir de la voir se « vaporiser », car Baudelaire changeait totalement d’aspect d’un jour à l’autre, rendant difficile à Gustave Courbet son travail sur le portrait du poète. Pour cette importante exposition, les commissaires ont réussi un équilibre entre une exposition grand public, où tout ce qu’il faut savoir sur Baudelaire est présent, tout en satisfaisant largement la curiosité des passionnés du poète. Un équilibre possible grâce aux belles pièces rares présentes, comme aux subtiles réflexions sur ce poète du passage d'une époque à une autre.

Baudelaire surpris dans l'atelier, photo d'Etienne Carjat. Une vision du Baudelaire transformiste.

La passion Baudelaire est prégnante chez les commissaires, à la mesure de la figure littéraire. Sylvie Aubenas, directrice du département des Estampes et de la photographie à la BnF, et commissaire associée de l’exposition, nous confie : « Ses poèmes des Fleurs du Mal ne doivent pas être pris de manière isolée. Il faut lire le recueil comme un grand roman poétique qui va du début de la vie du poète jusqu’à la mort. C’est pourquoi ce recueil peut accompagner un amoureux de Baudelaire durant toute sa vie. De la vie, il en décrit toutes les phases, toutes les douleurs, toutes les interrogations, toutes les exaltations... »

« Si je peux donner un conseil aux lecteurs d’ActuaLitté, c’est de ne jamais abandonner Baudelaire, car c’est un magnifique compagnon de vie pour chacun d’entre nous », conclut-elle.

Cette passion pour Baudelaire entre en résonance avec un moment de la vie : l’adolescence et son goût de l’infini. Baudelaire, devenu poète, n’abandonnera pas cette douloureuse exigence, cette « révolte contre la trivialité ». « Baudelaire inquiet jusqu’à la mort dans un univers où tout a été remis en question, qui nous apporte de moins en moins de réponses solides à l’absurdité de nos comportements. Comment croire à l’action si elle n’est pas la sœur du rêve ? (...) Voilà pourquoi Baudelaire est tellement actuel. » (George Pompidou, dans une conférence consacrée à Baudelaire.)

L'exposition, Baudelaire, La modernité mélancolique, est à découvrir jusqu'au 13 février 2022 à la BnF.

Crédits : Art Gallery ErgsArt - by ErgSap (CC BY 2.0)