Orsay célèbre un Baudelaire Jazz avec l’écrivain Patrick Chamoiseau   

En octobre, l’écrivain Patrick Chamoiseau prend ses quartiers au musée d’Orsay pour explorer l’œuvre de Charles Baudelaire par le texte, mais également en musique.

Avec la complicité du saxophoniste Raphaël Imbert et du philosophe Guillaume Pigeard de Gurbert, l’écrivain et ses invités convoquent un Baudelaire qui se voudra inattendu, « précipité dans l’esprit jazz à la manière d’un chaos opéra », pour une création originale.

« Passionné d’oralité, de métissages et appelant de ses vœux une poétique de la relation », Patrick Chamoiseau souhaitera ici faire « entendre d’une manière neuve le rythme et la musicalité des mots du poète en les confrontant à l’esprit du jazz et à l’oralité », entre musique, images et poésie.

Tolstoï au cinéma

Une programmation littéraire qui précédera deux soirées les 27 et 28 novembre, toujours à l’Auditorium du Musée d’Orsay, consacrées aux écrivains qui « racontent la naissance du 7e art ». Tolstoï, Apollinaire, Virginia Woolf...

Que ce soit lors d’une sortie avec leur mère comme Jean-Paul Sartre, ou perdue dans la foire de Nijni-Novgorod comme Maxime Gorki, pour de nombreux écrivains, la première rencontre avec le cinéma fut un choc à l’origine de réflexions lumineuses et souvent prémonitoires.

Sous la direction d’Anne Kessler de la Comédie-Française, Mathieu Amalric, Léa Drucker et Guillaume Gallienne forment pour l’occasion un trio d’acteurs exceptionnels et prêtent leurs voix aux écrivains témoins de la naissance du cinéma. Une soirée en forme de « sérénade à trois » en mots, en musique et en images.

Crédits photo : Orsay