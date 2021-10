L'œuvre de Julien Green accueillie à la BnF 

Une Oeuvre foisonnante

Né à Paris de parents américains, originaires du Sud des États-Unis, Julien Green a écrit la presque la totalité de son œuvre en français. Il publie de 1920 à 1998 et aborde tous les genres : une vingtaine de romans – Adrienne Mesurat, Léviathan, Minuit, Moïra…, des recueils de nouvelles, une autobiographie, Partir avant le jour - Mille chemins ouverts - Terre lointaine et Jeunesse, un Journal, initialement paru en 20 volumes et couvrant quelque soixante-quinze ans de vie, des pièces de théâtre – Sud…, des traductions - de Péguy vers l’anglais notamment, ainsi que des essais – Pamphlet contre les catholiques de France, Le Langage et son double, ou encore Frère François…

Julien Green : témoin d’une époque

Élu à l’Académie française en 1971, Julien Green figure la même année parmi les rares auteurs à faire leur entrée de leur vivant dans la collection de la Pléiade. Ami de Jacques Maritain et de Jean Cocteau, proche d’André Gide, de François Mauriac et de Salvador Dali, il fut le témoin de son siècle. Depuis les Etats-Unis où il se réfugie en 1940, il participe activement au combat contre le nazisme par ses nombreux écrits et ses interventions radiophoniques aux côtés des Alliés. Son œuvre, mêlant une vive imagination romanesque à un sens aigu de la psychologie, constitue aussi un témoignage spirituel et religieux original.

Un fonds complet à la BnF

Aujourd’hui, l’intégralité des manuscrits de ses romans et nouvelles ainsi que de son Journal (écrit dans une centaine de carnets et cahiers) font leur entrée dans les collections de la BnF à la faveur d’une dation en paiement de droits de succession de son fils adoptif, Éric Green. Cet ensemble est complété par les manuscrits des pièces de théâtre, des articles et essais et de la riche correspondance, tant familiale que professionnelle, de Julien Green ainsi que par les manuscrits de sa sœur, la romancière Anne Green (1891-1979).

C’est donc un fonds complet qui est ainsi rassemblé, exceptionnel par l’importance linguistique, littéraire, spirituelle et historique des documents conservés et par l’exemple qu’il représente d’une œuvre écrite en français par un auteur dont ce n’est pas la langue maternelle. Sa réunion et sa conservation à la BnF ouvrent de nombreuses pistes de recherche, susceptibles de renouveler la perception de l’œuvre et de la figure de Julien Green dont le Journal intégral, établi d’après les manuscrits, est en cours de parution aux Éditions Bouquins depuis 2019.

Tirant ses origines de la bibliothèque des rois de France, le département des Manuscrits de la BnF conserve la plus importante collection au monde de manuscrits médiévaux, modernes et contemporains : plus de 370.000, parmi lesquels le plus ancien livre connu, le Papyrus Prisse, écrit en hiératique sur papyrus vers 2350 av. J.-C. et plus de 10.000 livres enluminés médiévaux, dont environ 1500 antérieurs à l’an mille.

Les collections sont encyclopédiques : chansons de geste, religions d’Orient et d’Occident, histoire moderne et contemporaine, manuscrits littéraires… Le fonds de littérature moderne et contemporaine rassemble des manuscrits autographes de Casanova, Lamartine, Baudelaire, Flaubert, Zola, Proust, Colette, Artaud, Sartre, Sarraute… jusqu’aux entrées récentes des manuscrits de Julien Gracq, d’Édouard Glissant ou d’André Breton et ceux d’auteurs contemporains de science-fiction ou de littérature policière.

Crédit : Portrait de Julien Green (1900-1998), par le photographe Carl van Vechten, le 11 novembre 1933 (domaine public)