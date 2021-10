Vernissage des éditions Grasset-Jeunesse : ateliers et dédicaces 

Née d’une idée des malakoffiots Christian Demilly et Jean-François Martin, « La Collection », publiée chez Grasset-Jeunesse, est un lieu de collaboration entre littérature, art et graphisme : des textes du patrimoine mis en image par des illustratrices et des illustrateurs contemporains. Des ouvrages voulus par l'éditeur comme un terrain de jeu que les jeunes lecteurs peuvent s’approprier, tout comme de « beaux livres pour transformer les classiques du passé en classiques de demain. »

Au programme :

17 h — Coin enfants : lecture & atelier dessin et colorisation — dès 7 ans — sur inscription auprès de la Ressourcerie, ressourceriemalakoff@gmail.com .

De 18 à 21 h — Rencontre dédicace avec l’illustratrice Nathalie Choux et les illustrateurs Jean-François Martin et Christophe Merlin autour de leur travail sur des textes de Boris Vian, Jules Renard et Alexandre Dumas.

L’exposition mettra en scène les ouvrages et sera l’occasion d’une rencontre avec les artistes, mais aussi avec la directrice éditoriale et la directrice artistique de ces ouvrages, Valéria Vanguelov et Alice Nussbaum.

Crédits : Illustration de Jean-François Martin © Grasset-Jeunesse