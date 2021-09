DC annonce un film de Noël, Merry Little Batman : Robin a raté le Batwing

Reprenant un concept au cœur des films Maman, j'ai raté l'avion (1990 et sa suite, en 1992), Merry Little Batman mettra en scène Damian Wayne, 6 ans, resté seul dans le Manoir Wayne et contraint de défendre celui-ci et la fête de Noël tout entière de super-vilains.

Le film d'animation fera partie d'une programmation spéciale du réseau Cartoon Network, intitulée ACME Night, avant de se retrouver en streaming sur la plateforme HBO Max. Parmi les autres contenus diffusés au cours de cette série de soirées spéciales, des films Looney Tunes, un film Gremlins ou encore un grand quizz autour de l'univers Harry Potter.

Les soirées ACME Night commenceront à partir de ce 19 septembre, et auront lieu chaque semaine.

Le film Merry Little Batman a été écrit Morgan Evans, et sera réalisé par Mike Roth, également producteur.

Pour l'instant, aucune date de diffusion précise n'a été communiquée.

Deux autres contenus DC seront diffusés au cours des événements ACME Night, la mini-série Aquaman: King of Atlantis, produite par James Wan, et Batman: Caped Crusader, coproduite par Warner Bros. Animation, Bad Robot et 6 th & Idaho.

via Collider