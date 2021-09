La Foire de Francfort : une organisation physique réellement possible ? 

La Foire de Francfort, cantonnée à une édition 100 % numérique en 2020, connaîtra cette année une déclinaison hybride. Soutenue par le ministre et commissaire allemand à la Culture et aux Médias, dans le cadre du plan de relance Neustart Kultur, la manifestation s’est engagée à assurer la sécurité sanitaire durant toute l’exposition. Par le soutien financier reçu, elle espère pouvoir permettre à autant d’exposants allemands et étrangers que possible de participer à l’évènement, malgré la pandémie en cours.

SALON: Francfort prépare son édition 2021

En raison de l’incertitude flottante, le site web souligne que ses organisateurs se préparent à tout moment à devoir basculer uniquement sous format numérique. Pour l’instant, elle propose un salon physique, ainsi qu’un « vaste programme numérique », qui devrait débuter avant l’ouverture du premier. En effet, dès septembre sont prévus des évènements virtuels : The Hof, musiques en direct, masterclass FBM…

Des maisons d’édition particulièrement réticentes...

Malgré toutes les bonnes volontés des organisateurs, cet engagement ne semble pas suffire à certains grands noms de l’édition, qui s’abstiendront d’honorer le salon de leur présence physique. Visiblement à raison... En effet, The Wall Street Journal est revenu la semaine dernière, sur la volonté de nombreuses entreprises américaines de réfléchir à leurs plans de retour au bureau face au danger de la pandémie, d’autant plus d’actualité avec le variant Delta.

Dans cette optique, pour quelles raisons les maisons d’édition internationales devraient-elles voyager jusqu’en Allemagne pour assurer une présence physique à la foire de Francfort ? En somme, la pandémie continue de planer sur chacun, et les évènements culturels peinent à réellement se projeter.

Ce problème d’ampleur internationale a même contraint la Foire du livre de Pékin à s’organiser à distance. Pour The New Publishing Standard, bien que « la Chine [ne soit] bien sûr pas l’Europe ou l’Amérique du Nord », il est nécessaire que les organisateurs de foires, et que les éditeurs, soient réalistes sur les éditions à venir. Et ne tablent pas sur une fin de pandémie d’ici quelques mois.

De grands éditeurs, comme HarperCollins ou encore PRH, ont d’ores et déjà assuré que, peu importeraient les mesures prises, ils ne se présenteraient pas physiquement à l’évènement « dans le but d’assurer la sécurité » des employés. Et ils seront loin d’être les seuls (Bloomsbury, Canongate, FDP...).

Face à cette raison, Kathleen Farrar, pour Bloomsbury, a proposé une autre analyse plus significative pour l’industrie : « Les différents confinements nous ont montré que nous pouvons travailler de manière productive à distance [...]. Nous avons travaillé dur pour basculer vers la vente numérique et en avons récolté les fruits aux côtés de nos clients dans les territoires internationaux. »

Dès mai 2020, TNPS avait étudié l’avancement de cette manifestation hybride. Rebecca Wearmouth, responsable des droits internationaux à l’agence littéraire Peters Fraser & Dunlop, explique la décision de l’agence d’assister à la Foire uniquement par le biais numérique. D’après elle, cette dernière serait partagée par de nombreuses agences et éditeurs internationaux, car il serait complexe « en pratique, d’organiser un hybride de réunions physiques et numériques pendant le salon. »

L’édition internationale profiterait davantage du numérique qu’elle ne l’imaginait. En effet, les maisons réaliseraient des économies en termes de coûts, de temps et d’énergie.

Le Canada : invité... vraiment présent ?

Bien que l’édition 2020 de la Foire se soit maintenue numériquement, son invité d’honneur, le Canada, n’a pas pu profiter pleinement de tous les avantages de ce titre. C’est pour cette raison qu’il occupera la même position pour cette nouvelle édition. Comme susmentionné, PRH Canada et HarperCollins Canada compteront parmi les absents. En réalité, même si la Foire était totalement virtualisée, le Canada continuerait de profiter de sa qualité d’invité d’honneur.

Finalement, le journal canadien a rappelé que l’officialisation d’un évènement physique ne sera faite qu’un mois avant la tenue du dit évènement, soit en septembre. Pour l’instant, l’accent demeure mis sur l’évènement numérique.

Tout un pan de l’industrie culturelle mis à mal...

Toutefois, accepter de mettre au point un évènement totalement numérique pour la deuxième année consécutive pourrait durablement remettre en cause l’intérêt de la Foire, et saper totalement sa crédibilité à l’échelle internationale.

Or, cela serait alors véritablement problématique concernant l’importance de la culture dans la considération étatique, déjà remise en cause par la pandémie.

Il paraît assez évident qu’un retour total à l’avant-pandémie risque d’être compliqué — voire, carrément impossible — pour les organisateurs d’aujourd’hui, mais aussi de demain, de la Foire. Finalement, c’est toute l’industrie des salons culturels qui risquerait d’en souffrir.

Face au danger de paupérisation culturelle, des dizaines d’autres entreprises britanniques ont assuré leur venue en Allemagne. The Bookseller les énumère : Macmillan, Hachette, Blake Friedmann, DHH Literary Agency, Gardners, Nosy Crow, Publishing Ireland, The O’Brien Press et Madeleine Milburn Literary, TV and Film Agency.

Pour découvrir les entreprises présentes lors de la Foire de Francfort, le catalogue se trouve à cette adresse.

Crédit : Foire du Livre de Francfort 2018 —#FBM18, Actualitté

