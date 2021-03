La Foire du Livre de Francfort prépare son édition 2021

Les inscriptions pour la 73e édition de la Foire du Livre de Francfort sont désormais ouvertes, indique l'organisation de l'événement, la Fédération du Commerce du Livre. Sans trop de précisions, il est indiqué que des événements « en présentiel » côtoieront des rendez-vous donnés en ligne.

L'organisation assure que des mesures ont été prises pour garantir la sécurité de tous les visiteurs : les plus petits stands d'exposants mesureront 8 m2, contre 4 habituellement, sans surcoût pour les participants grâce aux aides du gouvernement allemand.

Pour mieux gérer les flux, des pré-inscriptions seront nécessaires pour tous les visiteurs, professionnels comme grand public, et les visiteurs de cette dernière catégorie seront accueillis les vendredi, samedi et dimanche, contrairement, au seul week-end, habituellement.

Un besoin de présence de l'industrie

Il y a quelques jours, Alexander Skipis, directeur général de la Fédération allemande du Commerce du Livre (Börsenverein des Deutschen Buchhandels), indiquait que l'année 2021 menaçait « de devenir à son tour un risque économique démesuré pour la Foire ».

Le pays invité d'honneur sera le Canada, qui n'avait pas pu profiter pleinement de l'événement l'année passée.

« L'industrie a plus que jamais besoin d'échange et de visibilité. Ces derniers mois, nous avons eu des discussions approfondies avec nos clients et créé un plan adapté aux besoins de nos exposants. Avec des conditions de participation au salon mises à jour, une politique d'annulation flexible et un programme évolutif, nous voulons permettre à nos exposants d'Allemagne et du monde de décider facilement de venir à Francfort. Comme toujours, la protection de la santé de nos exposants et visiteurs est une priorité absolue. Nos processus de planification sont donc flexibles, ce qui nous permet de nous adapter rapidement à l'évolution des besoins », indique Juergen Boos, directeur de la Foire.

Les Halls 3, 4 et 6, ainsi que le Forum et la Festhalle seront utilisés. Le centre des agents et scouts (LitAg) sera transféré dans le Hall 6.2, la section dédiée au livre audio au niveau 0 du Forum, quand le Canada en investira le premier étage.

Les éditeurs et exposants ont jusqu'au 31 mai prochain pour s'inscrire à l'événement.

Photographie : la Foire du Livre de Francfort en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)