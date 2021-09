Foire du Livre de Francfort 2021 : une édition hybride

FBM21 - Cantonnée à une édition numérique en 2020, la Foire du Livre de Francfort entend accueillir à nouveau des exposants et des visiteurs, mais ne peut pas non plus s'affranchir d'une certaine prudence. Dans un environnement sanitaire incertain, la Foire s'appuie tout de même sur le numérique et avance des gages en matière de sécurité.