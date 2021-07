Une Foire du Livre de Francfort hybride en 2021

L’héritier historique du groupe, Arnaud Lagardère, a perdu le contrôle absolu sur son empire constitué notamment d’Hachette et d’Europe 1. Devenu une société anonyme, le groupe sera désormais ouvert à l’influence des deux redoutables milliardaires : Bernard Arnault et Vincent Bolloré. Un changement de statut qui augure de futurs bouleversements même si l’héritier se veut rassurant : « J’aurais tendance à dire de manière optimiste et positive que les choses ne changeront pas. »