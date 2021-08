Cyborg m'était conté... Ray Fisher, remonté contre Warner

En juillet 2020, l'acteur Ray Fisher avait pris la parole, sur Twitter, pour dénoncer des agissements qu'il attribuait à Joss Whedon, réalisateur du film Justice League. Rappelons que celui-ci était venu en renfort pour remplacer Zack Snyder, qui traversait une mauvaise passe.

Finalement, la version Zack Snyder de Justice League a été diffusée en 2021 sur la plateforme HBO Max et sur OCS en France, quatre ans après la sortie en salles de celle de Whedon.

D'après l'acteur, Whedon avait traité les acteurs, sur le plateau, d'une « manière grossière, inappropriée, pas du tout professionnelle et sûrement pas acceptable ». Selon lui, le réalisateur aurait reçu malgré tout l'aval des producteurs Geoff Johns et Jon Berg.

En décembre 2020, le groupe Warner annonçait la fin d'une enquête, ouverte après les interventions de Fisher, ainsi que des mesures spécifiques, non précisées toutefois.

Fisher attend des excuses

L'acteur jugeait la réaction de Warner insuffisante, et avait pris à parti Walter Hamada, président de DC Films, en l'accusant d'avoir orienté les résultats de l'enquête pour minimiser les faits. Visiblement, ce dernier, et le groupe Warner Bros derrière, n'ont pas vraiment apprécié : Fisher a été remercié de son rôle de Cyborg pour le film The Flash, réalisé par Andrés Muschietti et dont la sortie est prévue en 2022.

A priori, son retour n'est pas pour tout de suite : « Pour moi, tout commencera avec des excuses de Warner Bros », a confié Fisher lors d'un entretien réalisé à l'occasion du Geek Culture Congress, à Orlando, lors du week-end du 15 août. « Des choses vraiment moches ont été dites, publiquement. Ce que Walter Hamada et Warner Bros Pictures ont essayé de faire, professionnellement et personnellement parlant, [...] est inacceptable. »

Les excuses de Hamada, elles non plus, ne devraient pas non plus survenir dans l'immédiat...

via IGN