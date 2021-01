Après la polémique Justice League, Ray Fisher (Cyborg) écarté de The Flash

Quelque chose de pourri au royaume du DC Cinematic Universe ? Ray Fisher, acteur ayant incarné Cyborg dans deux films, Batman v Superman et surtout Justice League, a été écarté du film The Flash et sans doute d'autres productions à venir. L'acteur avait accusé les producteurs Geoff Johns et Jon Berg d'avoir laissé Joss Whedon instaurer une ambiance de travail « dégradante, abusive, non professionnelle et totalement inacceptable ».