Censure : les auteurs noirs, asio-américains, LGBTQ+, indésirables au Texas ?

« Voir son livre censuré au Texas est une sorte de consécration. Je suis honorée d'être sur cette liste, aux côtés de tant d'autres belles et nécessaires bandes dessinées que les enfants ne pourront plus lire », préférait s'amuser Renee Nault, créatrice d'une adaptation en BD de La Servante écarlate de Margaret Atwood, après avoir appris que son livre ne serait plus suggéré aux élèves de 43 établissements texans.

En mars dernier, le Leander Independent School District annonçait le retrait de plusieurs titres, une décision dénoncée par plusieurs professeurs et organisations non gouvernementales. 9 titres, dont 8 bandes dessinées, se trouvaient alors concernés : 6 avaient été retirés dès mars dernier, avec 3 autres en attente.

On comptait alors dans la sélection V pour Vendetta d'Alan Moore et David Lloyd, Mon Ami Dahmer, de Derf Backderf, Kiss Number 8, de Colleen AF Venable et Ellen T. Crenshaw, ou encore Y, le Dernier Homme, de Brian K. Vaughan, Pia Guerra et Jose Marzan...

Dans cette sélection, on dénombrait un certain nombre de titres portant sur l'identité et la liberté sexuelles, ou évoquant l'alcool ou la drogue, des thématiques régulièrement visées par la censure aux États-Unis. « Ces derniers mois, nous avons été attentifs aux signalements des parents et avons rectifié nos erreurs concernant notre sélection de livres pour les collégiens et lycéens », indiquait alors le superintendant du school district, Bruce Gearing, pour expliquer cette nouvelle sélection.

De nouveaux titres écartés

Sept nouveaux livres se retrouvent écartés de la liste de lectures proposée aux collégiens et lycéens, après un nouvel examen du school district : None of the Above de I.W. Gregorio, Out of Darkness d'Ashley Hope Perez, Red at the Bone de Jacqueline Woodson (De feu et d'or, traduit par Sylvie Schneiter, Stock), Brave Face : A Memoir de Shaun David Hutchinson, In the Dream House: A Memoir de Carmen Maria Machado, Ordinary Hazards: A Memoir de Nikki Grimes et Shout de Laurie Halse Anderson.

Avec cette nouvelle salve de livres bannis, l'autrice Laurie Halse Anderson se trouve particulièrement visée, puisque Speak, BD d'Emily Carroll d'après son récit homonyme, faisait déjà partie des titres exclus.

« Il est particulièrement décevant de voir un school district fermer des possibilités d'apprentissage qui vont au-delà des différences », déplore Jonathan Friedman, responsable de la liberté d'expression et de l'éducation pour l'ONG PEN America. « La suppression de ces livres nuit à la communauté littéraire dans son ensemble, mais elle minimise un peu plus les problèmes auxquels sont confrontées les personnes de couleur et les personnes LGBTQ+. Le district doit ouvrir l'esprit des étudiants à ces problématiques, et non les fermer à ces récits. Après tout, comment pouvons-nous espérer que les jeunes apprennent la diversité, si nous ne les exposons pas à celle-ci en littérature ? »

Jacqueline Woodson, autrice concernée par le retrait, dénonce de son côté « la censure des livres, encore ». « Quelles sont les librairies indépendantes à proximité de Leander, au Texas ? Vous allez devoir fournir un sacré tas de livres ! », indique-t-elle sur Twitter.

En avril dernier, plusieurs auteurs, dont Margaret Atwood, Derf Backderf, Miles Hyman et Jacqueline Woodson, avaient signé une lettre ouverte pour dénoncer les décisions du school district. Sans succès.

Photographie : illustration, Samuele Ghilardi, CC BY-NC-ND 2.0