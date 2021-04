Sexualités et racisme, des thématiques censurées aux États-Unis

L'American Library Association (ALA), à l'origine des statistiques présentées, indique que 43 % des cas recensés se produisent dans les bibliothèques publiques, devant les écoles (38 %) et les bibliothèques scolaires (15 %).

Le plus souvent, les parents d'élèves (50 % des cas) questionnent la présence d'un titre en particulier, ou en demandent le retrait, puis les usagers d'une bibliothèque (20 %). Viennent ensuite, avec 9 % des litiges autour d'un livre, les groupes politiques ou religieux. Les élus pèsent pour 4 % des cas, devant les étudiants (1 %).

Le panorama thématique voit toujours les livres abordant des sujets relatifs aux sexualités et relations LGBTQIA+ en tête des ouvrages les plus censurés, mais l'ALA s'inquiète d'une croissance des cas concernant des livres sur le racisme.

STAMPED : Racism, Antiracism, and You, d'Ibram X. Kendi et Jason Reynolds, fait ainsi une entrée en deuxième position des ouvrages les plus contestés, en 2020. Celle-ci s'explique par la forte exposition médiatique d'un des coauteurs, Ibram X. Kendi, militant antiraciste. Dans la plupart des cas portant sur le racisme, la contestation s'appuie sur la prétention que les livres n'aborderaient « qu'un seul racisme ».

L'ALA propose une liste des 10 livres les plus censurés dans les établissements.

1. George d'Alex Gino

Reproches : contenu LGBTQIA+, contraire aux valeurs religieuses et morales.

2. Stamped : Racism, Antiracism, and You d'Ibram X. Kendi et Jason Reynolds

Reproches : déclarations publiques de Kendi, « un seul racisme » évoqué

3. All American Boys de Jason Reynolds et Brendan Kiely

Reproches : grossièretés, usages de drogues et d'alcool, opinions « anti-police »

4. Speak de Laurie Halse Anderson

Reproches : évocation du viol, grossièretés, jugé à charge « contre les hommes »

5. The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian de Sherman Alexie

Reproches : grossièretés, évocations sexuelles, accusations de harcèlement sexuel portées contre l'auteur

6. Something Happened in Our Town: A Child’s Story About Racial Injustice de Marianne Celano, Marietta Collins et Ann Hazzard, illustré par Jennifer Zivoin

Reproches : opinion « anti-police », termes choquants

7. To Kill a Mockingbird de Harper Lee

Reproches : usage de termes racistes, présence d'un personnage blanc « sauveur », perception de l'expérience noire

8. Of Mice and Men de John Steinbeck

Reproches : usages de termes et de stéréotypes racistes

9. The Bluest Eye de Toni Morrison

Reproches : évocations sexuelles, notamment d'agressions sexuelles sur mineur

10. The Hate U Give d'Angie Thomas

Reproches : grossièretés, opinion « anti-police »

