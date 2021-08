À la découverte de la Ménagerie de Chantilly 

Présentée dans le parcours de visite du château de Chantilly, au coeur du prestigieux Cabinet des livres, cette exposition passe en revue 300 ans d’histoire de la faune et de la Ménagerie de Chantilly, sous le commissariat de Florent Picouleau, responsable des archives du musée Condé.

Elle regroupe 50 œuvres, livres et documents d’archives du musée, de la bibliothèque de l’Institut de France, et du Museum national d’histoire naturelle. L’ouvrage historique, La Ménagerie de Chantilly (XVIe-XIXe siècles), de Florent Picouleau, publié aux éditions Fation, accompagnera l’exposition.

Une faune extraordinaire

À compter du Moyen Âge, posséder des animaux étrangers est un signe extérieur de richesse auquel prétendent, dès la Renaissance, les seigneurs de Chantilly.

De la fin du XVIe siècle à celle du XVIIIe, le domaine appartient aux familles des Montmorency et des Bourbon-Condé. Pour se divertir et satisfaire leur curiosité, ils introduisent, d’abord dans le parc du château, puis dans l’une des plus extraordinaires ménageries du royaume, des animaux exotiques ou autochtones qui embellissent les jardins et valorisent l’image des propriétaires. Les cheptels s’accroissent à tel point qu’à la fin du XVIIe siècle il apparaît indispensable de leur construire un lieu spécifique, une ménagerie au moins digne de celle de Louis XIV à Versailles.

Point de convergence de la zoologie, de l’architecture animalière, de l’art, de la curiosité scientifique, elle s’inscrit pleinement, jusqu’à sa disparition amorcée en 1792, dans la vie culturelle et mondaine des XVIIe et XVIIIe siècles.

Dans le prolongement de l’exposition sur l’Orangerie de Chantilly qu’il a proposée en 2017, le service des archives ressuscite ainsi, au croisement de l’histoire, de l’histoire naturelle et de l’architecture, une autre partie du parc qui a, elle aussi, contribué à la renommée du château et de ses propriétaires du XVIe au XVIIIe siècle.

Trois siècles d’Histoire animalière

Les visiteurs découvriront des documents rares ou inédits issus des archives et de la bibliothèque de Chantilly, du musée Condé, ou prêtés par la Bibliothèque de l’Institut de France et le Muséum national d’histoire naturelle. L’exposition leur dévoilera les multiples sources du travail historique et la difficulté de la reconstitution.

Le public pourra prolonger son voyage dans l’histoire de la faune du domaine en parcourant notamment les singeries du musée Condé, ou en admirant sous un angle nouveau certains tableaux ou objets en porcelaine. Les plus jeunes pourront participer à des animations spécifiques sur le thème des animaux et de la collection.

Le récit de cette histoire de la faune et de la ménagerie de Chantilly s’achève tragiquement à cause des bouleversements de la période révolutionnaire. Ces derniers entraînèrent la lente disparition de la Ménagerie de Chantilly, abandonnée par les Condé, dès juillet 1789. Les animaux restants sont alors assassinés, considérés comme le « témoignage vivant du luxe immoral et stérile des princes de Chantilly ».

Zoologie, architectue, curiosité(s)

Le parc et la ménagerie édifiée sur la rive droite du Grand Canal abritent des spécimens colorés et délicats, d'autres plus féroces ou plus rustiques, tous rassemblés par les propriétaires successifs du domaine pour leur beauté, leur exotisme ou leur étrangeté et, pour beaucoup, inconnus sous les latitudes cantiliennes : autruches, outardes, tadornes, oiseaux marins, vautours, buffles, castors, porcs-épics, crocodile, lions, lynx, carpes colorées…

Le travail de recherche historique, initié au début du XXe siècle par Gustave Macon, premier conservateur du musée Condé, a permis de reconstituer les bâtiments et espaces disparus, et d’avancer les noms des architectes Daniel et Pierre Gittard.

Les documents d’archives, notamment la correspondance ou encore le journal tenu par Jacques Toudouze, lieutenant des chasses du prince de Condé à Chantilly, reflètent la curiosité que nourrissent les princes eux-mêmes pour les animaux destinés à embellir leur domaine. Le goût de l’exotisme et la recherche de la rareté vont croissant tandis qu’apparaissent toutes sortes de marchands, fournisseurs ou éleveurs spécialisés. Les guides de voyage, les poésies de circonstance et les récits de fête témoignent des parcours des visiteurs et des multiples divertissements offerts aux invités.

aquarelle : Adam Frans Van der Meulen (1632-1690) , Vue du château de Chantilly, entre 1660 et 1673.