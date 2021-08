Italie : E/O, éditeur d'Elena Ferrante, lance son premier podcast

Le 2 août a été publié le premier podcast, consacré à Venise, de la maison d’édition E/O (qui publie, entre autres, Elena Ferrante et Valérie Perrin). Il s’intitule Venezia Anno 1000 et a été écrit par Roberto Tiraboschi, écrivain, dramaturge et scénariste.

Cet auteur a écrit des textes pour plusieurs réalisateurs italiens ainsi qu’une saga en trois volumes sur la naissance de Venise (La pietra per gli occhi, La bottega dello speziale et L'angelo del mare fangoso). Il a également écrit les romans Sguardo 11 et Sonno, publiés toujours par Edizioni e/o, lauréats du prix national de la fiction de Bergame et du prix de la fiction de Stresa.

L’origine de Venise en 8 épisodes

En cette année où Venise célèbre le 1600e anniversaire de sa fondation, le podcast sera disponible sur toutes les principales plateformes d’écoute.

Il se compose de 8 épisodes qui seront diffusés chaque semaine pour « explorer les origines [de la ville] à la recherche du secret de la ville la plus fascinante du monde », comme expliqué sur le site de la maison d’édition. L’objectif est donc de raconter l’histoire de l’origine de Venise vue à travers les yeux d’un écrivain.

Comme le précise Il Libraio, il s’agirait d’un spin-off des recherches que l’auteur a conduites sur la ville dans le cadre de son projet d’écriture. Il servira également d’anticipation à son prochain roman, qui sortira en librairie début septembre : Il rospo e la badessa. Venetia 1172.

“Une nouvelle dimension de culture et de divertissement”

« Roberto Tiraboschi est un formidable conteur et érudit, il avait collecté de nombreuses histoires qui, pour une raison ou une autre, ne pouvaient pas être incluses dans sa saga historique consacrée à Venise, et nous avons donc pensé ensemble qu’il pourrait être intéressant de construire un chemin vers l’histoire vénitienne en utilisant un média innovant comme les podcasts », a déclaré l’éditeur.

Une idée qui peut aussi avoir la fonction d’opération promotionnelle pour les livres de Tiraboschi : « Nous aimions l’idée de créer une certaine anticipation pour l’arrivée en septembre de son nouveau roman, Il rospo e la badessa. Venetia 1172, mais aussi pour explorer quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait interagir avec le parcours de diffusion de l’histoire vénitienne que Tiraboschi poursuit depuis des années en collaboration avec diverses institutions de la ville, et qui pourrait bientôt voir son aboutissement dans un projet de musée multimédia. »

En bref, les conditions étaient idéales pour tenter d'attirer un public nouveau et différent, « d’élargir l’utilisation d’une grande saga et d’accompagner le lecteur dans une nouvelle dimension de culture et de divertissement », conclut-il.