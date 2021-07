Partir en livre : Le CNL “continuera son travail pour élargir le lectorat

Grand rendez-vous estival dédié au livre et à la lecture, la 7e édition de Partir en Livre a été accueillie par 1825 lieux et plus de 4000 animations, gratuites et ouvertes à tous, ont été organisées en France métropolitaine et ultramarine, confirmant l’implantation du festival sur l’ensemble des territoires.

Manifestation nationale souhaitée par le ministère de la Culture, conçue et organisée par le Centre national du livre (CNL), Partir en Livre a été lancé le 28 juin depuis la Grande Halle de la Villette et comptait une marraine et deux parrains de renoms : Soledad Bravi, Yannick Bestaven et Oxmo Puccino.

En 2021, Partir en livre aura ainsi représenté six escales : Brest, Le Havre, Tinqueux, Montpellier, Marseille et Châteauvallon-Liberté, scène nationale, avec quelque 800 auteurs et illustrateurs. En tout, 172 évènements ont été labellisés par le CNL et 13.500 livres offerts.

Partir en Livre est le rendez-vous incontournable de l’été pour le livre et la lecture. Partir en Livre a réuni, autour du thème « Mer et merveilles », des centaines de milliers de participants. Le public a pu assister, dans toute la France, à des ateliers, des jeux et des défis, des spectacles et des performances, des rencontres avec plus de 800 auteurs et illustrateurs, des lectures, dans des bibliothèques et des librairies hors les murs, sur la plage ou au pied des immeubles.

Les auteurs et autrices sont également allés à la rencontre du jeune public à l’occasion de résidences dans les centres de loisirs et colonies participant aux « vacances apprenantes », opération portée par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Le CNL a posé ses valises dans six villes, véritables escales du livre, à Brest (pour le départ du Tour de France), au Havre, à Tinqueux, à Montpellier, à Marseille et à Châteauvallon-Liberté scène nationale. La manifestation a battu son plein lors des 172 événements soutenus financièrement par le CNL dans les régions.

Enfants et adolescents ont pu bénéficier des 18.562 Chèque Lire distribués par le CNL et ses partenaires afin de satisfaire leurs envies de lecture au-delà de la manifestation et repartir avec un des 13 500 livres offerts grâce aux quatre coéditions inédites avec Gallimard Jeunesse, Flammarion Jeunesse, Auzou et l’école des loisirs.

« Partir en Livre a montré que le livre pouvait être source de plaisir, de voyage et d’évasion. Cet été, le livre et la lecture ont pleinement participé à la renaissance des activités collectives et culturelles. Le Centre national du livre va continuer son travail pour élargir le lectorat », indique Régine Hatchondo, présidente du CNL.

« La lecture est désormais grande cause nationale, et le CNL va travailler de concert avec les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports pour accompagner toutes les initiatives qui redonneront le désir de lire à tous nos concitoyens, en particulier les jeunes. »