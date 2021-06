Lire, et en particulier lire à voix haute, au coeur de l'engagement de la nation

La lecture sera donc une « Grande cause nationale », de l'été 2021 à l'été 2022, a annoncé le président de la République, en déplacement à la médiathèque Jean Macé à Château-Thierry. Ce label permettra à des associations et organisations à but non lucratif d'effectuer des campagnes d'appels aux dons, avec des diffusions gratuites de messages par les radios et télévisions publiques.

Depuis la médiathèque Jean Macé, Emmanuel Macron a tenu à « remercier nos instituteurs, nos professeurs, mais aussi les associations et tous les personnels qui les aident à former notre jeunesse ». Soulignant l'action gouvernementale pour l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques et pour l'organisation de micro-folies, mettant à disposition des œuvres d'art dans toute la France, il a insisté sur l'importance de la lecture.

« Ce que nous voulons faire, c'est mobiliser les enseignants, toutes les associations, nos bibliothécaires, nos libraires, nos écrivains, nos acteurs, nos diseurs, car lire, et en particulier lire à voix haute, va être remis au cœur de l'engagement de toute la nation », a souligné le chef d'État lors d'un point presse. D'après lui, lire est « [e]ssentiel, pour pouvoir se former, apprendre, et trouver sa place dans la vie ».

Rendant hommage à François Busnel et Erik Orsenna, le président a laissé entendre que des concours de lecture à voix haute seraient organisés, à l'image de celui proposé par l'animateur de la chaine France 5, « Si on lisait... à voix haute ! ». Le président a également promis des initiatives autour de La Fontaine, dont on célèbre le 400e anniversaire, et de Gustave Flaubert, qui fête de son côté ses 200 ans.

Il n'a toutefois pas détaillé les éventuelles mesures financières pour accompagner cette Grande cause nationale, si ce n'est les fonds du Plan de relance convoqués la veille.

Illettrisme et situation des auteurs

« La lecture permet de briser la solitude », a également souligné Emmanuel Macron à l'occasion de son déplacement. La lutte contre l'illettrisme, Grande cause nationale 2013, reviendra donc sur le devant de la scène, dès l'été prochain.

Le travail en la matière est loin d'être terminé : selon l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI), 2,5 millions de personnes en France seraient encore concernées par l'illettrisme. D'après les dernières données disponibles, celles de 2019, basées sur les participations aux tests de français lors de la Journée Défense et Citoyenneté, plus d’un jeune Français sur dix rencontre des difficultés de lecture.

En France Métropolitaine, le nord du pays est plus touché par les difficultés en lecture, notamment l’Aisne, département avec le plus grand taux de jeunes en difficulté : 17,9 %.

En outre-mer, les pourcentages sont beaucoup plus élevés : autour de 30 % pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion, 55 % en Guyane et jusqu’à 73 % à Mayotte.

Le déplacement du président de la République aura été une nouvelle occasion manquée pour évoquer la situation des auteurs de l'écrit : après le rapport Racine, remis au ministère de la Culture en début d'année 2020, une partie de la profession estime que les propositions du gouvernement sont dérisoires, en regard de leur situation économique et sociale, qui n'a cessé de se dégrader ces dernières années.

Photographie : Emmanuel Macron à la médiathèque Jean Macé à Château-Thierry (capture d'écran YouTube)