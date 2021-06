Histoire de l’ebook #12 - De Google Print à Google Books

# Google Print

Google décide de mettre son expertise au service du livre et lance Google Print en mai 2005. Ce lancement officiel est précédé de deux étapes.

En octobre 2004, Google lance la première partie de son programme Google Print en partenariat avec les éditeurs pour pouvoir consulter à l’écran des extraits de livres, puis commander ces livres auprès d’une librairie en ligne.

En décembre 2004, Google lance la deuxième partie de son programme Google Print, cette fois à destination des bibliothèques. Google numérise les livres appartenant à plusieurs grandes bibliothèques partenaires, à commencer par la bibliothèque de l’Université du Michigan (dans sa totalité, à savoir 7 millions d’ouvrages), les bibliothèques des universités de Harvard, de Stanford et d’Oxford, et la bibliothèque publique de New York (New York Public Library).

Le coût estimé au départ se situe entre 150 et 200 millions de dollars US, avec la numérisation de 10 millions de livres sur six ans et un chantier d'une durée totale de dix ans.

En août 2005, soit trois mois après son lancement, Google Print est suspendu pour une durée indéterminée suite à un conflit grandissant avec les associations américaines d'auteurs et d'éditeurs, celles-ci reprochant à Google de numériser des livres sans l'accord préalable des ayants droit.

# Google Books (Google Livres)

Le programme reprend en août 2006 sous le nom de Google Books (Google Livres), qui permet de rechercher les livres par date, titre ou éditeur. La numérisation des fonds de grandes bibliothèques se poursuit, tout comme des partenariats avec les éditeurs qui le souhaitent.

Les livres libres de droit sont consultables à l’écran en texte intégral. Leur contenu est copiable et l’impression est possible page à page. Ces livres sont téléchargeables sous forme de fichiers PDF imprimables dans leur entier. Les liens publicitaires présents sur toute page de Google sont situés en haut et à droite de l’écran.

Le conflit avec les associations d'auteurs et d'éditeurs se poursuit lui aussi, puisque Google continue de numériser des livres sous droits sans l’autorisation préalable des ayants droit, en invoquant le «fair use» (droit de citation) pour présenter des extraits sur le web. L’Authors Guild et l’Association of American Publishers (AAP) invoquent pour leur part le non-respect de la législation américaine du copyright pour attaquer Google en justice.

Fin 2006, d'après le buzz médiatique, Google scannerait 3.000 livres par jour, ce qui représenterait un million de livres par an. Le coût estimé serait de 30 dollars par livre. Google Books comprendrait déjà 3 millions de livres. Tous chiffres à prendre avec précaution, Google ne communiquant pas de statistiques à ce sujet.

# Les bibliothèques participantes

À l’exception de la bibliothèque publique de New York (New York Public Library), les premières bibliothèques numérisées sont toutes des bibliothèques universitaires (Harvard, Stanford, Michigan, Oxford, Californie, Virginie, Wisconsin-Madison, Complutense de Madrid), auxquelles s'ajoutent début 2007 les bibliothèques des universités de Princeton et du Texas (Austin), la Biblioteca de Catalunya (Catalogne, Espagne) et la Bayerische Staatbibliothek (Bavière, Allemagne).

En mai 2007, Google annonce la participation de la première bibliothèque francophone, la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) de Lausanne (Suisse), avec la numérisation de 100.000 titres en français, en allemand et en italien publiés entre le 17e et le 19e siècle. Suit un partenariat avec la Bibliothèque municipale de Lyon (France) signé en juillet 2008 pour numériser 500.000 livres.

En novembre 2008, Google Books comprend 7 millions d'ouvrages numérisés, en partenariat avec 24 bibliothèques et 2.000 éditeurs. Les 24 bibliothèques partenaires sont 16 bibliothèques aux États-Unis, deux bibliothèques en Espagne, et une bibliothèque dans chacun de ces pays: Allemagne, Belgique, France, Japon, Royaume-Uni et Suisse.

# Conflit avec les associations d’auteurs et d’éditeurs

En octobre 2008, après trois ans de conflit, Google tente de mettre fin aux procès intentés par les associations d'auteurs et d'éditeurs en proposant un accord basé sur un partage des revenus générés par Google Books ainsi qu'un large accès aux ouvrages épuisés, tout comme le paiement de 125 millions de dollars US à l'Authors Guild et à l'Association of American Publishers (AAP) pour clôturer définitivement ce conflit.

Cet accord permettrait à Google de proposer de plus larges extraits de livres (jusqu'à 20% d'un même ouvrage) avec un lien commercial pour acheter une copie (numérique ou non) de l'œuvre. Les ayants droit auraient la possibilité de demander le retrait de leurs livres. Les bibliothèques universitaires et publiques des États-Unis pourraient accéder à un portail gratuit donnant accès aux millions de livres épuisés. Un abonnement permettrait aux universités et aux écoles de consulter les collections des bibliothèques les plus renommées.

Mais cette proposition d’accord est très critiquée puis refusée. La justice américaine tranche toutefois en faveur de Google en octobre 2015 après une saga judiciaire de près de dix ans. Google a toujours invoqué le «fair use» (droit de citation) pour les livres sous droits et c’est l’argument qui prévaut pour mettre fin au conflit.

[L’autre grande bibliothèque planétaire est l’Internet Archive, qui sera le sujet du prochain article de cette série.]

Dossier - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoire

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0