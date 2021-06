Le Labo rouvre ses portes pour la nouvelle expo Faire image ! 

Né en 1970, l'inventeur de l'identité du Labo, Bruno Souêtre a été formé dans les écoles supérieures d’art de Cambrai et d’Orléans. Il appartient à une génération d’artistes qui a eu pour modèles professionnel et politique le collectif Grapus - groupement de graphistes revendiquant un statut d'auteur - et Roman Cieslewicz (1930-1996), artiste et graphiste polonais, les vinyles et fanzines comme matrice d’une culture visuelle et le style suisse international comme base d’apprentissage.

Pour le Forum des sciences de Villeneuve d’Asq, il a fourni une identité visuelle conçue par le graphiste Gérard Paris-Clavel, tout en répondant à de nombreuses invitations d’Evelyne et Philippe Chat pour la ville de Fontenay-sous-Bois.

Parmi ses réalisations, on compte plusieurs expositions liées à des lieux dédiés à la culture scientifique et technique (le PASS à Frameries, Belgique, et le Compa à Chartres), ainsi que treize ans d’images pour la médiathèque de Roubaix et plus récemment l’identité du Labo.

Il a participé à de nombreux concours internationaux (Varsovie, Brno, Sofia, Toyama, Hangzhou, Lathi, Moscou, Chicago…). En 1994, il a été lauréat du premier prix « étudiants » du concours de Chaumont, concours international d'affiches, et en 2001, du grand prix de l’affiche culturelle. Depuis 1999, il enseigne le graphisme à l’école supérieure d’art de Cambrai.

Cette année, l’exposition sera consacrée à l’image. Il s'agit d'abord d’une exposition à regarder. Dans un second temps, elle assume aussi une dimension pédagogique et critique. Ce sera également une exposition portée sur la lecture.

Cette dualité d'interprétation s’explique par la gestion de l’exposition, partagée entre un conservateur, faisant primer un apprentissage du langage de l’image, et un graphiste, engagé dans la production des formes et sensible à la raison du regard.

De plus, l’exposition sera enrichie par les interviews de Sandra Chamaret, directrice de l’école supérieur d’Art de Cambrai) ; Jean-Michel Géridan, directeur du Signe à Chaumont ; Sébastien Héloir, head of design de la société Lyreco ; Véronique Marrier, responsable de la mission design graphique au Centre national des arts plastiques et Burno Souêtre. Ils répondront à trois questions : « le graphisme c’est quoi ? », « que fait un graphiste ? », « le travail graphique produit-il de l’art ? »

Finalement, l'exposition peut se résumer en trois parcours numériques didactiques conduisant le visiteur à acquérir et à tester des compétences dans le domaine de la couleur, de la typographie et de l’illustration, ainsi qu’un parcours numérique présentant un ensemble d’analyses détaillées d’affiches. De plus, avec l’aide du plasticien Frédéric Messager, l’exposition propose de nombreuses offres de médiation aux collégiens et lycéens.

