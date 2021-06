Exposition : Alain Henriet et Thomas Gilbert s’invitent à Bruxelles

Alain Henriet a imposé son style depuis plus de vingt ans dans le monde de la bande dessinée, en proposant des récits d’anticipation (Pandora Box, Dupuis), de science-fiction (Golden Cup, Delcourt), des scénarios à la trame historique (Dents d’Ours et Black Squaw, Dupuis) et des scénarios sombres (Damoclès, Dupuis).

L’exposition rend hommage à la sortie du tome 2 de la trilogie Black Squaw, qui raconte l’incroyable destin de l’aviatrice américaine Bessie Coleman, première personne d'origine afro-américaine et amérindienne et première femme noire au monde à obtenir une licence de pilote.

L’auteur confie à propos de son héroïne : « Bessie Coleman accumule ce genre d’handicaps : métisse mi-indienne, mi-afro-américaine, femme, pauvre et vivant dans un Texas sous la coupe du Ku Klux Klan. Et au lieu de rester bien peinarde à travailler dans les champs de coton pour un salaire de misère, elle veut voler, alors que normalement, cela lui est impossible. On dirait presque qu’elle fait tout pour s’attirer les ennuis ! »

Avant-première : Jeudi 1 juillet 2021 jusqu'à 20h.

Signature : Jeudi 1 juillet 2021 de 18h à 20h.

Nos corps alchimiques, Planche 235, Mine de plomb sur papier, 27,7 x 20,1 cm

41 planches originales en noir et blanc de Thomas Gilbert, 7 études en couleur, ainsi que six crayonnés seront exclusivement exposés, en dialogue avec les deux carnets de storyboard de Nos corps alchimiques, également montrés à cette occasion.

Cet album met en scène les retrouvailles de trois amis de longue date, liés par des relations aussi bien étroites que sulfureuses. Dans ce roman graphique, Thomas Gilbert livre un récit fantastique moderne, mêlant alchimie, mythologies et questionnements métaphysiques. Il interroge le sens de l'existence, les relations amoureuses, et bouscule notre regard sur la question du genre et de l'individualisme. À travers son dessin, à chaque case, dans son découpage fluide, l'artiste partage une histoire chargée d’émotions, magnifiée par son trait et son art du détail. Une énergie débordante se dégage de chaque page originale.

Informations pratiques

Huberty & Breyne

33 place du Châtelain

1050 Bruxelles

+32 (0)2 893 90 30

Horaires : du mardi au samedi, 11h – 18h

Photographie : Black Squaw, Couverture Spirou n°4330, Encre de Chine sur papier, 50 x 36,5 cm