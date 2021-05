Timothée Chalamet sera bien un jeune Willy Wonka

Timothée Chalamet, et non Tom Holland : les deux acteurs faisaient partie des favoris pour incarner le chocolatier Willy Wonka, né de l'imagination de Roald Dahl, dans une nouveau film qui sera centré sur sa jeunesse et ses années de formation.

Une histoire totalement inédite, mais fortement inspirée de Charlie et la Chocolaterie et Charlie et le grand ascenseur de verre, sera signée par Simon Farnaby, lui aussi à l'oeuvre pour Paddington 2, indique Deadline.

Quant à Warner Bros, le studio connaît bien la franchise, puisqu'il est à l'origine des deux films adaptés du roman de Dahl, le film de Mel Stuart de 1971 et celui de Tim Burton, de 2005.

Le film devrait sortir en 2023, le 17 mars, a priori, et s'intitulera simplement Wonka. Il est coproduit par Roald Dahl Story Co., société chargée de la gestion du patrimoine de l'écrivain britannique...

Photographie : Chalamet dans Call Me By Your Name