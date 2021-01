Un film sur la jeunesse de Willy Wonka en préparation  

Encore deux ans de patience avant la prochaine adaptation de Charlie et la chocolaterie, œuvre de Roald Dahl traduite en France par Élisabeth Gaspar et disponible aux éditions Folio junior. Si les détails de l’intrigue n’ont pas encore été communiqués, on sait que la Warner prévoit d’explorer la vie de Willy Wonka avant qu’il ne prenne la tête de sa célèbre chocolaterie. La réalisation est confiée à Paul King (Paddington) qui travaillera à partir d’un scénario de Simon Rich.

Le film sera produit par David Heyman, connu pour avoir travaillé sur les longs métrages Harry Potter pour la Warner. Le studio prévoit de commencer la production dans les quatre prochains mois.

ADAPTATION: 1984, la pièce de théâtre, adaptée pour la télévision

Comme le rappelle Collider, en 2018 c’était Ryan Gosling, Donald Glover et Ezra Miller qui étaient pressentis pour incarner le personnage. Mais le temps et les modes passent et aujourd’hui la maison de production s’intéresse aux deux jeunes premiers Timothée Chalamet et Tom Holland.

Chalamet qui sort tout juste de son tournage de Dune, serait amené à proposer un Wonka proche de celui de Johnny Depp. Holland, plus sportif, offrirait une performance « comédie musicale » semblable à celle de Gene Wilder, qui jouait dans le film de Mel Stuart en 1971.

Notons que le film de Tim Burton en 2005 plongeait parfois le spectateur dans le passé. Les fans se souviendront d’un Johny Depp bataillant dans la jungle à la recherche de saveurs inconnues ou d’un Wonka enfant, terrorisé par un père dentiste.