Égypte : un chercheur détenu pour son travail sur les droits des femmes

Nous, les 74 organisations signataires, appelons les autorités égyptiennes à libérer immédiatement et sans condition l’étudiant et chercheur de 29 ans Ahmed Samir Santawy, qui est détenu arbitrairement depuis le 1er février 2021 pour des accusations liées au terrorisme forgées de toutes pièces. Les organisations signataires appellent en outre les autorités à veiller à ce qu’une enquête rapide, indépendante, impartiale, transparente et efficace soit diligentée sur les allégations d’Ahmed Samir Santawy selon lesquelles il aurait été soumis à une disparition forcée et à de mauvais traitements par les forces de sécurité après son arrestation.

Les organisations signataires considèrent qu’Ahmed Samir Santawy, chercheur et étudiant en master d’anthropologie à l’université d’Europe centrale, à Vienne (Autriche), est détenu arbitrairement en raison uniquement de son travail universitaire sur les droits des femmes, notamment sur l’histoire des droits reproductifs en Égypte.

Le 23 janvier 2021, sept policiers masqués et armés ont effectué une descente au domicile de la famille d’Ahmed Samir Santawy alors qu’il ne s’y trouvait pas et ont fait savoir qu’il devait se présenter à l’Agence de sécurité nationale, un service de police spécialisé, sans fournir de motif pour cette convocation. Lorsqu’il s’y est présenté le 1er février, les forces de sécurité l’ont arrêté et l’ont soumis à une disparition forcée jusqu’au 6 février. Il a déclaré que, pendant cette période, des responsables de l’Agence de sécurité nationale l’avaient frappé, le giflant et lui infligeant des coups de poing au ventre notamment, pendant qu’il était menotté et avait les yeux bandés, au poste de police du cinquième district du Nouveau Caire.

Le 6 février 2021, Ahmed Samir Santawy a été présenté au service du procureur général de la sûreté de l’État, une section spéciale du parquet qui est chargée de poursuivre les auteurs présumés d’infractions liées à la « sûreté de l’État », pour être interrogé. Le procureur a accusé Ahmed Samir Santawy d’« appartenance à un groupe terroriste », de « diffusion de fausses informations » et d’« utilisation d’un compte sur les réseaux sociaux pour diffuser de fausses informations », dans le cadre de l’affaire n° 65/2021 du service du procureur général de la sûreté de l’État. Le 23 février, lors d’une autre audience, un autre procureur a déclaré qu’il faisait également l’objet d’une enquête pour « financement d’une organisation terroriste ». Les procureurs ont fondé leurs accusations sur un dossier d’enquête de l’Agence de sécurité nationale, que ni Ahmed Samir Santawy ni ses avocats n’ont été autorisés à consulter, ainsi que sur des publications sur les réseaux sociaux dont il a nié être l’auteur.

Les procureurs ont interrogé Ahmed Samir Santawy sur son travail universitaire et ses études, notamment son travail sur l’islam et l’avortement, et sur les publications antigouvernementales d’un compte Facebook dont il a nié être l’auteur. Ahmed Samir Santawy a déclaré au service du procureur général de la sûreté de l’État que, pendant sa détention, des responsables de l’Agence de sécurité nationale l’avaient également interrogé sur son travail de recherche et son implication dans une page Facebook critiquant les autorités, implication qu’il a également niée.

Ahmed Samir Santawy a en outre déclaré au service du procureur général de la sûreté de l’État lors d’une audience le 23 février qu’il avait été détenu à l’isolement dans une cellule froide sans vêtements ou literie adaptés. Le service du procureur général de la sûreté de l’État n’a pas ordonné d’enquête sur les allégations d’Ahmed Samir Santawy selon lesquelles il a été soumis à une disparition forcée et frappé par des représentants de l’Agence de sécurité nationale, et n’a pas non plus donné suite aux demandes de ses avocats de le présenter aux services de médecine légale afin qu’il soit examiné.

Ahmed Samir Santawy n’est plus en détention à l’isolement et est maintenant en détention provisoire à la prison de Liman Tora. Sa détention provisoire a été renouvelée en son absence et en l’absence de ses avocats à quatre reprises, ce qui l’a privé du droit de contester la légalité de sa détention.

Les organisations signataires appellent les autorités égyptiennes à veiller à ce que, dans l’attente de sa libération, Ahmed Samir Santawy puisse immédiatement et régulièrement voir ses proches et ses avocats, bénéficier de soins médicaux adaptés et soit protégé de la torture et des mauvais traitements.

Complément d’information

L’arrestation d’Ahmed Samir Santawy intervient dans un contexte de répression sans précédent des droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique en Égypte. Ces dernières années, les forces de sécurité ont arrêté des centaines de défenseur·e·s des droits humains, de militant·e·s, d’avocat·e·s, de responsables politiques, de manifestant·e·s pacifiques, de journalistes, de membres du personnel médical, ainsi que des chercheurs et chercheuses et des universitaires, et les ont soumis à des disparitions forcées, des actes de torture et d’autres mauvais traitements et à une détention provisoire prolongée dans l’attente d’enquêtes sur des accusations infondées liées au terrorisme.

En février 2020, les forces de sécurité ont arrêté Patrick George Zaki, chercheur de l’Initiative égyptienne pour les droits de la personne spécialisé dans les questions de genre et étudiant en master à l’université de Bologne, en Italie, à son arrivée en Égypte. Il est depuis maintenu en détention provisoire pour des accusations infondées liées au terrorisme. En mai 2018, Walid Salem, un chercheur doctorant à l’université de Washington, a été arrêté à son retour en Égypte, où il devait mener un travail de terrain. Walid Salem a été libéré provisoirement dans l’attente d’enquêtes en décembre 2018, après avoir passé sept mois en détention provisoire, mais les autorités lui ont interdit de quitter le territoire égyptien. Ces attaques contre des universitaires et des chercheurs portent encore davantage atteinte aux libertés académiques déjà limitées dans le pays.

Photographie : Ahmed Samir Santawy