Lettre à Xi Jinping : “Il s’agit de graves violations du droit international

Appel au Président de la République Populaire de Chine



Son Excellence Xi Jinping

Président de la République Populaire de Chine



Monsieur le Président,



Nous vous écrivons de la part des Écrivains et des Journalistes vietnamiens en exil et de la Ligue Vietnamienne des Droits de l’Homme en Suisse, pour exprimer toute notre profonde inquiétude au sujet du triste sort douloureux et injuste de Madame Rahile Dawut, intellectuelle et ethnologue ouïghoure mondialement connue pour son expertise du folklore et des traditions ouïghoures.



Madame Rahile Dawut a été enlevée et portée disparue en 2017. Elle subit cette cruelle privation de liberté loin des siens et dans le silence du monde. L’arbitraire frappe également beaucoup d’autres membres de l’élite intellectuelle et culturelle ouïghoure. Six ans plus tard, nous avons appris que les autorités de la République Populaire de Chine ont condamné Madame Rahile Dawut à la prison à perpétuité. Une peine qui équivaut à une condamnation à mort – mort à petit feu. Son « crime » : « mise en danger de la sécurité de l’État ». Ou encore, « parce qu’elle a créé, en 2007, le Centre de recherches sur les minorités ethniques au sein de l’université du Xinjiang ». Ou encore, « parce qu’elle est chercheuse et auteure des livres et de nombreux articles publiés dans des revues internationales et enfin, elle est conférencière dans des universités de renom à l’étranger ».



Selon nos sources d’information, dont celle de la Ligue Vietnamienne des Droits de l’Homme en Suisse et celle de PEN International, la peine infligée à Madame Rahile Dawut a été prononcée à l’issue d’un procès tenu à huis clos en décembre 2018. Son appel contre cette condamnation injuste et inhumaine a été rejeté en 2023.



Nous partageons entièrement l’émotion et l’indignation du public international dont des écrivains, artistes et universitaires du monde entier, qui déplore vivement cette condamnation qualifiée de grande tragédie brutale et dévastatrice pour la culture du peuple ouïghour, un des biens communs de l’humanité. Sans oublier la perte irréparable pour la culture d’autres minorités dans la région.

Aujourd’hui, c’est le 58e anniversaire de Madame Rahile Dawut et sa 7e année vécue en prison ou dans un des camps de concentration de sa terre natale où elle est née le 20 mai 1966. Madame Rahile Dawut continue à purger sa terrible peine à perpétuité au secret et personne ne sait où elle se trouve. En plus, nous ignorons ses conditions de vie durant ses longues années de détention.



Nous estimons que l’arrestation et la condamnation de Madame Rahile Dawut n’ont pas été basées sur aucun acte délictuel ou répréhensible de sa part. Il s’agit de graves violations du droit international perpétrées par l’État chinois. Il s’agit d’une persécution culturelle et une répression accablante des libertés fondamentales et des droits humains de la personne et du citoyen.



Nous notons que la République Populaire de Chine est signataire du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) qui prévoit la liberté d’expression légitime, le droit de ne pas être détenu de façon arbitraire et le droit à un procès équitable.



C'est pourquoi nous nous permettons de protester contre la condamnation injuste et inhumaine, et la détention arbitraire dont est victime Madame Rahile Dawut. En effet, elle est toujours enfermée au secret et dans un lieu inconnu, pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression et d’opinion afin de sauvegarder la culture et l’âme d’une terre dont elle est originaire.

Et nous nous adressons à vous, Monsieur le Président, afin d'obtenir la libération immédiate et inconditionnelle de Madame Rahile Dawut, conformément à l’Article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Nous voudrions aussi appeler à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les écrivains, journalistes, artistes, enseignants et intellectuels ouïghours emprisonnés ou détenus dans la région autonome de Xinjiang en violation de leur droit à la liberté d’expression, conformément à l’Article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.



Monsieur le Président, sachant que vous avez un emploi du temps des plus chargés en cette situation dans le monde, nous vous remercions d'avance de votre attention particulière à notre Appel et de votre décision de donner une suite favorable à notre demande.



Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments distingués.



Genève, le 20 mai 2024



Nguyên Hoàng Bảo Việt, ancien président et membre du Centre PEN Suisse Romand, délégué et membre cofondateur de la Ligue vietnamienne des Droits de l’Homme en Suisse, membre des Écrivains et des Journalistes vietnamiens en Exil.

Crédits image : Tore Sætre, CC0