En Égypte, des chercheurs emprisonnés, la liberté académique menacée

Région forte d’une histoire pluriculturelle, le Maroc connaît depuis plusieurs décennies une crise culturelle et se voit dépasser dans le secteur du livre par l’Égypte et le Liban, leaders dans l’édition arabophone et la France, centre de gravité de l’édition francophone. À contre-pied des pays du Golfe, dont les moyens leur permettent de financer la traduction et la distribution des livres, ce marché n’a presque pas accès à des financements ou à des aides de la part de l’État.