Après 19 jours de grève de la faim, le Maroc libère provisoirement Maati Monjib

Selon l’AFP, contactée par les avocats de l’écrivain, les mesures étaient en cours, ce 23 mars, pour sortir Maâti Monjib de prison. Interpellé le 29 décembre, il était entendu pour « blanchiment de capitaux », dans le cadre d’une enquête préliminaire. Mais un mois plus tard, le tribunal le condamnait, dans le cadre d’un procès entamé en 2015. Début mars, le PEN Club français dénonçait toutes les irrégularités de la procédure et révélait « le harcèlement et les persécutions dont il est continuellement victime de la part des services sécuritaires marocains ».

Selon Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters Sans Frontières, quatre journées d’action sans interruption de la part de RSF auront participé à cette libération. L’organisme s’était retrouvé devant l’ambassade du Maroc à Paris pour protester. « L’iniquité évidente de la procédure et son état de santé le réclamaient. Un grand merci à tous ceux qui l’ont soutenu », explique-t-il.

« La grève de la faim que Maati Monjib a observée pendant 20 jours a provoqué une dégradation de son état de santé. La libération intervient alors que Maati entrait dans une phase dangereuse », poursuit le secrétaire général. « Nous appelons à l’abandon de toutes les poursuites iniques lancées contre des journalistes au Maroc. Le pays est classé 133e sur 180 pays au Classement mondial de la liberté de la presse. »

Intervenue, la France avait proposé une protection consulaire à l’historien, à l’initiative du ministère des Affaires étrangères. Le Quai d’Orsay précisait que le poste diplomatique à Rabat « est en contact avec sa famille » de Monjib. Quant à la mobilisation de RSF, elle s’est poursuivie sans relâche.

« Maati Monjib est un historien, oui. C’est un homme engagé, oui. Mais c’est aussi un journaliste, et non des moindres. L’indifférence des uns et le cynisme des autres ne doivent pas conduire à laisser mourir un innocent. Maati Monjib doit être immédiatement libéré et toutes les charges qui pèsent contre lui abandonnées », déclarait Christophe Deloire.

Ses avocats ne disaient pas autre chose : selon eux, Maâti Monjib est « l’une des voix critiques les plus emblématiques du régime marocain, dénonçant notamment la mainmise des services de sécurité sur la vie politique, qui s’apparente à une vraie police politique ». Sa détention relevait donc du délit d’opinion que le Maroc n’aurait pas toléré.

Ses conseils assurent que pour l’heure, le moral est bon, et ils attendent désormais que leur client « bénéficie de toutes les garanties d’un procès équitable ». Pour autant, il est actuellement atteint de troubles cardiaques et de diabète. En outre, il avait contracté le coronavirus en novembre 2020.

crédit photo RSF