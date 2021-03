Maroc : la France propose la protection consulaire à Maâti Monjib, en grève de la faim

Le jugement rendu fin janvier 2021 par le tribunal de première instance de Rabat, en l'absence du prévenu et de sa défense, est contesté par le principal intéressé et ses soutiens. Condamné à un an de prison et 15.000 dirhams d'amende (1400 € environ) dans une affaire qui remonte à 2015, Maâti Monjib a entamé depuis le 4 mars dernier une grève de la faim pour s'opposer à une décision judiciaire qu'il juge arbitraire. Six autres journalistes et militants des droits humains marocains sont aussi concernés par ce verdict.

Comme le rappelait le PEN Club français, Maâti Monjib est un des membres fondateurs de l’Association Marocaine pour le Journalisme d’Investigation (AMJI), interdite par le pouvoir en place en 2015. D'après l'organisation, sa condamnation ferait ainsi suite « à des harcèlements de tous ordres depuis 2014 : surveillance continuelle, écoutes téléphoniques, espionnage téléphonique, conférences et activités diverses interdites [...] ».

Les proches et soutiens de l'historien, âgé de 60 ans, assurent désormais que sa grève de la faim « fait peser de graves dangers sur sa santé et sa vie, alors qu'il souffre de maladies chroniques (diabète et troubles cardiaques) pouvant être ravivées par sa détention arbitraire et sa condamnation inique ».

En 2015, rappelle Reporters sans Frontières, Maâti Monjib avait cessé de s’alimenter pendant 20 jours après une interdiction de quitter le territoire « au terme d’une enquête entachée d'irrégularités ».

Ses soutiens craignent également un suivi de son état de santé défaillant en prison, puisque l'administration pénitentiaire assurait récemment que cette grève de la faim relèverait d'« allégations mensongères ».

Le comité de soutien de l'historien en appelle à la mobilisation pour exhorter les autorités françaises à agir, Maâti Monjib étant de nationalité franco-marocaine.

Le ministère français des Affaires étrangères a assuré, le 12 mars dernier, qu'il suivait « avec une grande attention la situation de notre compatriote, M. Monjib, depuis son incarcération dans le cadre d'une procédure judiciaire marocaine ». Il s'est également dit prêt « à lui apporter notre protection consulaire », si le détenu en faisait la demande.

Le Quai d'Orsay précise que le poste diplomatique à Rabat « est en contact avec sa famille » de Monjib.

Il est possible de suivre l'évolution de la situation de Maâti Monjib sur le site mis en place par son comité de soutien.