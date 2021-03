Une librairie vandalisée à Lyon : de lourds soupçons sur l'extrême-droite

Pour protéger les entreprises de petite taille, un premier accord de la nouvelle branche professionnelle a été conclu. Il porte sur l’activité partielle de longue durée, et concerne les éditeurs de livres, de phonogrammes et de musique. Une mobilisation « pour préserver l’emploi et apporter un soutien circonstancié ». Et ce, afin de protéger les structures les plus exposées à une baisse d’activité.