Les livres du Dr. Seuss jugés racistes resteront disponibles dans des bibliothèques

Une nouvelle fois, l'inquiétude serait de mise après l'annonce du retrait de la vente de 6 ouvrages du Dr. Seuss : And to Think That I Saw It on Mulberry Street (1937), If I Ran the Zoo (1950), McElligot’s Pool (1947), On Beyond Zebra! (1955), Scrambled Eggs Super! (1953), et The Cat’s Quizzer (1976) ne seront plus imprimés et exploités par Penguin Random House, en accord avec Dr. Seuss Enterprises.

La décision commerciale a été prise par la société, qui assure avoir consulté des lecteurs, enseignants, universitaires et autres spécialistes des questions liées à la représentation. En effet, les albums concernés « représentent des personnes d'une manière inappropriée et fausse » : une imagerie raciste imprégnerait une partie des illustrations des albums.

Aurait-il fallu modifier les illustrations ? Ou plutôt faire précéder les albums d'un avertissement, à la manière du film Autant en emporte le vent, qui avait lui aussi créé la polémique il y a quelques semaines ? En tout cas, la décision de cesser la commercialisation n'appartient qu'à Dr. Seuss Enterprises.

De fait, les ouvrages ne disparaitront pas de la surface de la terre : plusieurs bibliothèques américaines assurent qu'ils resteront disponibles pour les usagers. « Comme toutes les bibliothèques publiques, la New York Public Library ne censure pas les livres », indique la porte-parole, Angela Montefinise. « Dans ce cas précis, les 6 titres sont retirés par Dr. Seuss Enterprises, et les quelques exemplaires que nous possédons resteront en circulation jusqu'à ce qu'ils ne soient plus en condition pour ce faire. »

POLEMIQUE: une BD érotique teintée de racisme chez Glénat ?

L'aspect problématique des représentations pointées dans les livres a cependant été relevé par les bibliothécaires. « Toutefois, les bibliothécaires, dévoués au service des communautés et attentifs aux représentations diverses et appropriées au sein des collections, en particulier celles destinées aux enfants, prendront en compte ces éléments pour les heures du conte, les recommandations et mises en avant », ajoute la porte-parole du réseau new-yorkais.

D'autres réseaux de bibliothèques ont fait état de la même politique documentaire, notamment à Denver, rapporte le New York Post.

Photographie : illustration, Nick Amoscato, CC BY 2.0