Pour cause d'imagerie raciste, 6 titres du Dr. Seuss retirés des librairies

La décision a été communiquée par la société elle-même, afin de « préserver les intérêts commerciaux et protéger le patrimoine de l'auteur », selon la formule de l'Associated Press, qui rapporte la nouvelle. « Ces livres représentent des personnes d'une manière inappropriée et fausse », indique la société Dr. Seuss Enterprises.

Six ouvrages de la bibliographie du Dr. Seuss sont concernés : And to Think That I Saw It on Mulberry Street (1937) et If I Ran the Zoo (1950), donc, mais aussi McElligot’s Pool (1947), On Beyond Zebra! (1955), Scrambled Eggs Super! (1953), et The Cat’s Quizzer (1976).

La décision de la société intervient après des mois de discussions, assure-t-on : « Dr Seuss Enterprises a écouté et pris en compte les commentaires de nos lecteurs, notamment d'enseignants, d'universitaires et de spécialistes émérites, dans le cadre de notre processus d'examen et de validation. Nous avons ensuite travaillé avec un panel d'experts, dont des éducateurs, pour revoir notre catalogue de titres. »

Les éléments problématiques seraient des illustrations, notamment de personnes afro-américaines ou asiatiques, influencées par des stéréotypes racistes. Par exemple, And to Think That I Saw It on Mulberry Street, premier ouvrage du Dr. Seuss, présente une personne asiatique jaune, coiffée d'un chapeau pointu, avec des yeux réduits à des tirets.

Dans les pays anglophones, Dr. Seuss reste une référence depuis sa disparition en 1991, et ses livres et leurs exploitations ont généré 33 millions $, avant impôts, en 2020. En France, quelques ouvrages du Dr. Seuss ont été publiés, notamment aux éditions Le Nouvel Attila, dans des traductions de Stephen Carrière.

Dans l'édition anglophone, plusieurs grandes figures de la littérature jeunesse ont été égratignées pour des propos ou des écrits racistes ou antisémites : La petite maison dans la prairie, saga de Laura Ingalls Wilder, a été critiquée pour ses descriptions des Afro-Américains et des Amérindiens, quand la famille de Roald Dahl a présenté des excuses pour des propos antisémites de ce dernier.

En France, ces polémiques sont plus rares, mais existent : si Blaise Cendrars avait été pointé du doigt pour ses Petits contes nègres, le personnage Babar, créé par Cécile de Brunhoff, a été considéré comme un symbole du colonialisme triomphant et bienveillant, lancé dans une entreprise de « civilisation » des populations asservies.

Photographie : extrait de And to Think That I Saw It on Mulberry Street