La délocalisation en ligne des salons et foires du livre en 2020

Une fois passée la déception de ne pas pouvoir organiser une manifestation physique, les organisateurs des salons du livre se sont remobilisés pour offrir à leur public un salon différent, sans pour autant sacrifier leur volonté de présenter un contenu de qualité. À l’ère du numérique, ils se sont emparés du seul espace disponible en temps de distanciation sociale. Le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, les Quais du Polar ou encore le Salon du livre de Montréal ont opté pour des salons entièrement dématérialisés, mettant en scène des vidéos préenregistrées ou en direct, sur les réseaux sociaux ou sur des chaînes télévisées.

Il s’agissait alors d’utiliser toutes les ressources mises à leur disposition pour faire vivre leur événement et continuer à faire parler du livre.

Dématérialiser, un casse-tête

Les difficultés ont été multiples. Pour beaucoup, l’incertitude du format a été un problème. Il a fallu créer plusieurs scénarios, parer à toutes les éventualités pour proposer un contenu de grande qualité malgré tout. Jusqu’à l’annonce du reconfinement, le SLPJ tenait à accueillir du public dans le respect des règles de sécurité. Si certains ont eu le temps de réfléchir en amont, d’autres manifestations comme les Quais du Polar, premier salon du premier confinement, n’ont eu que deux semaines pour réorganiser un événement qui n’avait été prévu que dans son format habituel.

Outre le problème de temps, il a été nécessaire de développer de nouvelles compétences techniques et technologiques pour que le salon se déroule sans incident notable et proposer du contenu de qualité. « Il a fallu apprendre un nouveau métier, celui de producteur de télévision » explique Olivier Gougeon, directeur général du Salon du livre de Montréal.

Les pertes financières, quant à elle, ont été importantes, mais auraient pu être pires, car « elles ont compensé une perte de dépenses », selon les mots de Sylvie Vassalo, directrice générale du SLPJ, et les aides du gouvernement ont permis de financer les coûts supplémentaires induits par une numérisation.

Ces événements ont néanmoins connu un succès certain. Les journées professionnelles du SLPJ ont vu une fréquentation plus importante que d’habitude, avec un public de 47 pays. De manière générale, le public habitué est resté fidèle, et les curieux qui ne pouvaient se rendre à la manifestation physique ont pu prendre part aux tables rondes, conférences, etc. et ainsi avoir un avant-goût de ce qu’est le salon. Tous retiendront néanmoins qu’attirer un public non habitué requiert une communication spécifique, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi au niveau des partenariats, des sujets abordés.

Se résoudre à oublier l'avant

Le bilan est positif du côté des professionnels du livre également. L’enthousiasme de pouvoir promouvoir le livre a parfois même surpris les organisateurs. Pour l’édition 2020 des Quais du Polar, Hélène Fischbach ne pensait proposer qu’une dizaine de rendez-vous, lesquels ont rapidement été multipliés par six.

Les librairies ont été intégrées au projet autant que possible, en témoigne l’initiative du SLPJ d’établir un réseau partenaire de pas moins de 400 librairies en France.

Une manifestation littéraire est à l’origine de multiples rencontres entre les auteurs et les lecteurs. Dans un contexte de « pas de contact à moins de deux mètres de distance », il a fallu être inventif et créer de nouvelles formes de rencontres. Le Salon du livre de Montréal a mis en place des rencontres individuelles entre lecteurs et auteurs, et le SLPJ a organisé de nombreuses rencontres dans les écoles et médiathèques de Seine–Saint-Denis, par visioconférence ou en présentiel.

Malgré les nombreuses difficultés et les pertes financières, la créativité et l’innovation que requiert la numérisation, de tels événements ont permis aux organisateurs de créer un nouveau format de salon du livre. « Le salon tel qu’on le connaît ne reviendra pas », annonce Olivier Gougeon, directeur général du Salon du livre de Montréal. La crise sanitaire a agi comme un accélérateur, a permis de sortir des projets du tiroir (Salon hors les murs à Montréal) et d’envisager une manifestation littéraire double, cumulant présence en ligne et salon physique. La prochaine édition des Quais du Polar sera également différente, disséminée dans la ville de Lyon.

Cette année a montré une réelle adaptabilité des manifestations littéraires et a ouvert les portes du numérique. Ce qui est sûr, c’est que la crise sanitaire a transformé le monde des manifestations littéraires et les a, à certains égards, rendues plus accessibles malgré les nombreuses difficultés.

Par Lolie Cherbonnel

Article publié dans le cadre des travaux du master de Villetaneuse, Métiers du livre

crédit photo sumanley CC 0