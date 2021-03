Une exposition virtuelle pour explorer Versailles dans la BD

Disponible sur le site Internet du château de Versailles, cette nouvelle exposition virtuelle se décline en 2 modules :

Le château de Versailles dans la bande dessinée permet de parcourir une vingtaine de planches et d’y découvrir le regard porté par les artistes du 9e art sur le Château et son domaine, leur histoire et les personnages qui les ont marqués.

Les codes de la bande dessinée fait le point, à partir de certaines planches ayant pour sujet le château de Versailles, sur les techniques de création de la bande dessinée.

3 conférences inédites sont également intégrées à l’exposition virtuelle, réunissant des auteurs, des dessinateurs, et des éditeurs de bande dessinée. Elles ont pour thème : « Versailles au féminin », « Versailles et l’histoire » et « Pourquoi Versailles ? ».

Le commissariat de l’exposition virtuelle a été assuré par les commissaires de l’exposition in situ, Yves Carlier, conservateur général au musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, et Jacques-Erick Piette, responsable du secteur médiation culturelle au château de Versailles.

Il sera possible d'admirer dans cette exposition virtuelle, entre autres, les planches de la série Mousquetaire par Florent Calvez (Delcourt), de la série Versailles par Éric Liberge (Glénat), de la série L'Épervier par Patrice Pellerin (Dupuis et Soleil), Mémoires de Marie-Antoinette par Isa Python (Glénat) et Olympe de Gouges par Catel Muller (Casterman).

L'exposition virtuelle est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, Herbert Frank, CC BY 2.0