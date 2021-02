Retraite : les auteurs hésitent à se faire tondre ?

Expédiée ce 12 février, la lettre n’avait rien d’une déclaration d’amour à la locataire de la rue de Valois. Elle tissait pourtant des lauriers maladroits à la circulaire du 24 novembre 2016 : par ce texte, les artistes-auteurs victimes de la négligence de l’Agessa, leur caisse de retraite, étaient habilités à racheter leurs trimestres manquants. Et donc, compenser l’absence de cotisation — mission qui incombait aux Agessa pourtant — et pallier, d’un côté les défaillances déjà pointées de l’organisme, tout en versant les sommes ouvrant droit à une retraite. Une retraite d’artiste-auteur… pas d’employé de l’Agessa.

Pourtant, le CPE et nombre d’organisations — dont certaines comptent parmi les membres fondateurs et/ou actifs de l’Agessa — estimaient que cette solution ayant le seul mérite d’exister devait être reconduite. Pourtant, une petite campagne de communication ne serait pas de trop, afin d’informer les principaux concernés, au cas où.

Dans une enquête approfondie, ActuaLitté a découvert que non seulement cette circulaire avait été dénoncée comme inepte – dans le rapport Racine, poliment, par le Défenseur des droits Jacques Toubon, plus vertement, en 2020, le même jour !

CIRCULAIRE 2016: la retraite des auteurs, à prix d’or

Et voici que la bergère répond au berger, tout en sollicitant, en plus de la rue de Valois, le Premier ministre Jean Castex, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, ainsi que le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire. Un texte, que cosignent 18 organisations d’auteurs, établit un bilan de ladite circulaire, tout en rappelant le « [d]éfaut d’affiliation de l’Agessa » et la nécessaire « [r]éparation du préjudice des artistes-auteurs ». ActuaLitté a pu consulter le document.

Efficience douteuse, consultation à revoir

« Compte tenu de ces déficiences institutionnelles avérées et des préjudices subis, il est notamment inconcevable d’envisager aujourd’hui une prolongation du dispositif de 2016 sans avoir, au préalable, mesuré son efficience et consulté les représentants des artistes-auteurs. La mesure politique visant au rétablissement dans leurs droits de tous les artistes-auteurs concernés doit en effet s’avérer efficace et à la portée de chacun », assurent les organisations, rappelant que le Rapport Racine chiffrait en son temps le nombre de contribuables concernés.

« Les artistes-auteurs, anciennement assujettis à l’Agessa, soit plus de 190 000 personnes, n’ont jamais été prélevés de cotisations à l’assurance vieillesse depuis la création du régime en 1975, alors que le contraire leur était indiqué... Ce défaut de prélèvement, qui s’expliquerait par les limites du système informatique, illustre une grave défaillance de pilotage interne et de contrôle externe... Les conséquences sociales en sont dramatiques puisque les auteurs concernés qui de bonne foi pouvaient légitimement aspirer à percevoir une pension de retraite à proportion des cotisations qu’ils pensaient avoir versées, se trouvent privés des droits correspondants... » – Rapport Racine, janvier 2020, L'auteur et l'acte de création

Les organisations estiment dès lors qu’en regard « de ces déficiences institutionnelles avérées et des préjudices subis, il est notamment inconcevable d’envisager aujourd’hui une prolongation du dispositif de 2016 sans avoir, au préalable, mesuré son efficience et consulté les représentants des artistes-auteurs ».

Demandant une réunion dans les plus brefs délais, faisant état du bilan de ce dispositif, les signataires rappellent enfin : « La mesure politique visant au rétablissement dans leurs droits de tous les artistes-auteurs concernés doit en effet s’avérer efficace et à la portée de chacun. »

Et, en filigrane, suggèrent que le Conseil Permanent des Écrivains a peut-être mal compris quelque chose...

Les organisations signataires du courrier sont les suivantes :

AdaBD (Association des Auteurs de Bandes Dessinées)

AICA France (Association Internationale des Critiques d’Art)

ATAA (Association des traducteurs adaptateurs de l’audiovisuel)

CAAP (Comité Pluridisciplinaire des Artistes-Auteurs et des Artistes-Autrices)

c|e|a (Association française des commissaires d’exposition)

La Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse

EGBD (États Généraux de la Bande Dessinée)

La Ligue des auteurs professionnels

SELF (Syndicat des Écrivains de Langue Française)

SMC (Syndicat français des compositrices et compositeurs de Musique Contemporaine)

SMdA-CFDT (Syndicat Solidarité Maison des Artistes CFDT)

SNAA-FO (Syndicat National des Artistes-Auteurs FO)

SNAP-CGT (Syndicat National des Artistes Plasticiens CGT)

SNP (Syndicat National des Photographes)

SNSP (Syndicat National des Sculpteurs et Plasticiens)

STAA (Syndicat des Travailleurs Artistes-Auteurs)

UNPI (Union nationale des peintres illustrateurs)

USOPAVE (union des syndicats et organisations professionnels des arts visuels et de l’écrit)

crédit photo : mobilisation des auteurs au FIBD 2020 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)