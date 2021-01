Hauts-de-France : un salon du livre virtuel consacré à Charles de Gaulle

Initialement prévu le 10 octobre le Salon du Livre « De Gaulle se livre » se tiendra le 6 février 2021, pour clôturer l’Année De Gaulle Hauts-de-France 2020. En raison du contexte sanitaire, ce salon est organisé en format 100% numérique, de 11h à 20h45.

Parce que le Général de Gaulle a fait l’objet d’une abondante littérature (biographies, essais et même bande-dessinée), et que les ouvrages ne manquent pas pour relater la vie de l’homme du 18 juin, ce Salon du livre numérique lui est consacré. En direct sur internet, il s’adresse à tous du néophyte à l’historien confirmé, en passant par les plus jeunes publics.

Toute la journée, 5 débats sont à suivre en direct sur le site internet dédié à ce Salon, et seront ensuite disponible en replay, à cette adresse.

Pour célébrer le Général, prendront part à ces débats des auteurs de renom : Eric Branca, Hélène Carrère d’Encausse, Patrice Duhamel, Marc Fosseux, Hervé Gaymard, Patrice Gueniffey, Frédérique NeauDufour, Eric Roussel, Jacques Santamaria et Michel Winock.

LIBRAIRES: des salons virtuels en 2021, pandémie oblige

Il est possible de commander dès à présent et jusqu’au dimanche 7 février minuit, un livre dédicacé. La commande des livres se fait en ligne. Les livres seront dédicacés durant le salon virtuel, et ils seront à récupérer auprès de l’une des 6 librairies partenaires à Abbeville, Amiens, Arras, Compiègne, Lille ou Soissons. Il est également possible de choisir de se faire envoyer le livre à son domicile (prévoir des frais de port en plus). Une belle manière de soutenir nos librairies indépendantes.

Librairies partenaires de l'événement :

Librairie « Martelle » à Amiens - 3 Rue des Vergeaux

Librairie « La Lison » à Lille - 8 place Jeanne d’Arc

Librairie « Legendarium » à Arras - 20 Rue Émile Legrelle

Librairie « Studio Livre » à Abbeville - 33 place Max Lejeune

Libraire « La Librairie des Signes » à Compiègne - 17 rue Pierre Sauvage

Libraire « L’arbre généreux » à Soissons – 18 rue du collège

Photographie : statue de Charles de Gaulle (Suresh /R, CC BY-SA 2.0)