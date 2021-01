Deux autres salons virtuels en 2021 pour les libraires

Le dramaturge et réalisateur américain Israël Horovitz est décédé le lundi 9 novembre dernier à son domicile, à Manhattan, à l'âge de 81 ans, des suites d'un cancer. Auteur de plus de 70 pièces de théâtre, dont un grand nombre ont été traduites en français et jouées dans le monde entier, il a également réalisé plusieurs films, parmi lesquels My Old Lady (2015).