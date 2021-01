Concours “WC et bibliothèques” : arranger soigneusement sa toilette

L’ABF monte, non sur le trône, mais un concours, intitulé Chouettes toilettes. Il s’agit de sensibiliser tout un chacun aux « principes d’accessibilité et d’inclusion dans ces petits coins de nos établissements ». En effet, conformément à l’arrêté du 1er août 2006, « tout ERP doit posséder un WC accessible par sexe si les sanitaires sont séparés par sexe pour les valides. Il doit être convenablement signalé par un logo et un fléchage, et accessible par un chemin praticable ».

En 2021, qu’en est-il ? C’est ce que l’ABF tente de découvrir. Ici, on ne jugera pas de la propreté des WC — encore que… — mais bien de la manière dont ce service non dénué de fondements (et pas qu’en droit) est mis en œuvre.

Développement durable, confort d’usage, services particuliers... ce concours vise à démontrer l’inventivité et les réflexions de la profession en matière d’accueil. Les bibliothèques sont donc appelées à se parer de leurs plus belles toilettes...

Deux récompenses sont prévues pour les établissements les plus vertueux : le premier portera sur la décoration, le second sur la qualité de service ouverte.

« Parce que l’accessibilité est obligatoire et inscrite dans la loi, le jury veillera à ce que les participant-e-s respectent les dispositions en vigueur, tout en invitant toutes les bibliothèques, petites et grandes, associatives, universitaires, généralistes ou spécialisées à participer », indique l’ABF.

On peut consulter le règlement du concours à cette adresse, ou tenter de spolier le jury en envoyant des rouleaux de papier hygiénique, en prévision du troisième confinement, à savoir les créateurs du prix (Nathalie Étienne, Bénédicte Frocaut, Amandine Jacquet et Vincent de Lavenne), une membre de la commission AccessibilitéS de l’ABF (Hélène Brochard) et une membre de la commission Légothèque de l’ABF (Virginie Delrue).

Mais « diverses personnalités qualifiées » y figureront également.

illustration lumpi CC 0