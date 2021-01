Et si se remettre à lire était aussi génial qu'arrêter de fumer ?

Une étude du Centre national du livre datée de 2019 indiquait que 92 % des Français se supposent lecteurs (25 % avaleraient 20 livres, voire plus, par an). Et pourtant, 35 % estiment lire de moins en moins — manque de temps, d’autres loisirs, vie de famille, etc. Mieux : 69 % des Français aimeraient lire plus, et 75 % liraient plus s’ils avaient du temps. Pourtant, les libraires ne sont toujours pas multimillionnaires, et si Amazon est multimilliardaire, il ne le doit pas à la vente de livres, numériques ou imprimés.

Le retour du fils prodigue

C’est donc que les statistiques sont fausses, ou qu’une partie des répondants se projette à une époque de leur vie où les livres étaient des compagnons véritables. Une enquête menée en Grande-Bretagne avait indiqué, en 2015, qu’un tiers du pays avait cessé de lire après le cursus scolaire obligatoire. En somme, des lecteurs qui, par la force des choses, des événements, ont délaissé la pratique.

Il semblerait qu’au cours du premier et deuxième (puisqu’un troisième arriverait…) confinement, les Français, principalement les plus de 65 ans et les 25-34 ans, aient beaucoup lu : 11 livres par an revendiqués par les premiers, 5,3 par les seconds 5,3 par les seconds – le 0,3 représentant une couverture relue plusieurs fois pour s’assurer que ben, non. Cette seconde tranche aurait toutefois le plus profité de ces semaines de réclusion ou semi-réclusion pour se replonger dans les livres. Bonheur.

Et pourtant, les librairies affichent un recul des ventes de 3,3 % sur 2020… Alors, comment procéder ? On connaît les réticences, nombreuses, les dégoûts farouches vis-à-vis de l’objet, découlant de brimades morales, scolaires, parentales… bref, de ce qu’à un moment de sa vie, on a eu un problème avec les livres. Pourtant, 30 minutes de lecture par semaine auraient un effet apaisant sur la vie des lecteurs, selon une autre étude. Et toujours cette donnée : 6 minutes de lecture quotidienne, pour réduire son stress de moitié.

Livresquement : la potence

Ces chiffres-là éclairent sans réchauffer, mais au moins encourageraient-ils. Faut-il en venir alors au pari pascalien : « Pesons le gain et la perte, en prenant croix que lire fait du bien. Estimons ces deux cas : si vous gagnez, vous gagnez tout ; si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu’il est, sans hésiter. » Le janséniste nous pardonnera la déformation légère de son propos, pour mieux servir le nôtre.

RÉCIT: Tragique et terrible histoire du livre ouvert et fermé 100 fois

Car là encore, si comparaison n’est pas raison, le poids de l’argument ne pèse finalement pas lourd. Peut-être qu’avant d’expliquer aux non-lecteurs qu’ils relèvent d’une sous-espèce de l’humanité, il faudrait d’abord mettre un terme aux exercices de moralisation de moralisation et de culpabilité en bandes organisées. Et plus encore que cesse la pédante forfanterie qui consiste à dénigrer en se pinçant amoureusement le nez untel, unetelle, ce genre et cet autre, parce qu’ils ne méritent pas le sacro-saint substantif de « littérature ».

« Ce n’est pas de la littérature. » Et quiconque signe ses emails avec cet adverbe infâme, « livresquement », ne mériterait-il (ou elle…) pas d’être pendu(e) par les orteils ? Font-ils œuvre utile en faveur de la lecture, ces adverbieux ?

Ensuite, ne pas ouvrir la bouche pour asséner que tel est nul, tel pourri, tel vermoulu, tel imbittable, relire impérativement les 10 droits du lecteur de Daniel Pennac (au nombre de 11 après une mise à jour). Et uniquement après ce credo, pourquoi pas donner un avis – à condition, vraiment que l'interlocuteur vous le réclame avec ardeur.

Avant de tenter de rassurer la créature apeurée, s’approchant d’un livre comme un chat de… de n’importe quoi, ces créatures vivent de toute manière dans un univers parallèle, en assurant qu’elle peut balancer le livre si au bout de 10 pages aucune étincelle ne surgit, se demander d’abord comme réapprivoiser l’objet ?

Par exemple, en laissant traîner avec une fausse négligence un tome à la couverture déchiquetée aux pages cornées, comme pour lui assurer que la bête est morte, quasi dépecées et que l’on n’a rien à en craindre. Apprendre à rouler des pétards à son adolescent avec des feuilles de papier Bible. Remplacer les œufs de Pâques du jardin par des exemplaires de livres minuscules, pour changer de la traditionnelle chasse aux chocolats. Produire un deepfake de Kylian Mbappé lisant un extrait de Marguerite Duras ? Promettez une récompense à 10 centimes de la page – ce que l'on appelle l'appâtge du gain...

Les méthodes existent : soyez imaginatifs.

La lecture compte parmi ces plaisirs solitaires qu'aucune Église d'aucune chapelle n’osera prétendre qu’elle rend sourd. Crier qu’elle fait du bien n’y changera pourtant rien – sinon s'égosiller. Puisse 2021 nous apporter la clef qui permet de partager le réconfort qu’elle procure, et nous permettre de le partager plus amplement. Et plus encore avec celles et ceux qui ont laissé quelque part sur la route les livres.

Un peu comme on peut dire à celui qui a, durant des années arrêté de fumer, avant de s’y remettre bêtement : « C’est fantastique, parce que tu vas avoir à nouveau la chance d’arrêter. »

Quelque chose me dit que si un nouveau confinement s’en vient, avec le tarissement de l’offre vidéo en streaming, certains finiront par s’y résoudre. Pas à arrêter : à reprendre.

Illustration OpenIcons CC 0 et OpenClipart-Vectors CC 0