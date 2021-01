Langue française et francophonie : un peu d'air

La bande dessinée sera à nouveau mise en avant à l'occasion de cette 26e édition de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, dans la lignée de BD2020, prolongée sur 2021. La thématique choisie pour cette édition annuelle est donc l'air.

Source de sensations, selon qu’il est chaud ou froid, qu'il embaume ou empeste, l’air est aussi ce souffle de vie qui nous relie aux autres. Il est bien entendu lié à l'énergie et à la santé, mais évoque également la création artistique, l'inspiration poétique, la musique.

Comme chaque année, 10 mots illustrant cette thématique ont été choisis, et chacun est invité à se les approprier à travers des créations littéraires et artistiques. Un concours scolaire et des événements seront organisés dans le cadre de l'opération « Dis-moi dix mots ». Plus de renseignements à cette adresse.

Les structures culturelles sont invitées à inscrire les événements organisés dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie sur le site mis en place par le ministère de la Culture.

La Semaine de la langue française et de la Francophonie est organisée en collaboration avec le réseau OPALE (Réseau francophone des Organismes de Politique et d’Aménagement Linguistiques). Ce réseau est composé des organismes de gestion linguistique des pays et régions francophones représentant la Fédération Wallonie-Bruxelles, la France, le Québec et la Suisse romande, ainsi que l'Organisation internationale de la Francophonie.

Photographie : illustration, Jeanne Menjoulet, CC BY-ND 2.0