Auteurs : “Si vous n’êtes pas à la table, c’est que vous êtes au menu.

Cher CSPLA,

J’espérais, en tant qu’auteur et citoyen, qu’en vous écrivant je recevrais une réponse à mes questions. Tel ne fut pas le cas. J’ai donc cherché des éclaircissements dans le rapport Sirinelli.

Selon ce rapport, le contrat de commande envisagé par le rapport Racine, serait inapplicable parce que les exploitants de nos œuvres ne le verraient pas d’un bon œil, ou parce que les auteurs ont des pratiques trop différentes, ou parce qu’à l’étranger, cela n’a pas été fait.

En résumé, « c’est compliqué ».

Ce rapport ne cherche pas des solutions pour donner un cadre à notre activité de création, mais énumère toutes les forces qui s’y opposent. Il se targue de savoir ce que veulent « les auteurs » parce que le CSPLA a auditionné à la fois des organismes de gestion collective, des associations, des syndicats sans jamais se poser la question des intérêts défendus.

Sous couvert d’analyse objective, il adopte un point de vue désormais appelé à définir la position officielle, à savoir, l’enterrement du principe du contrat de commande.

En oubliant toutefois que toute avancée sociale se voit toujours opposer nombre d’arguments, qu’une volonté politique choisit parfois de dépasser.

“L'entêtante question de la représentativité”

Le rapport porte en conclusion ses espoirs dans de futures négociations collectives. Pourquoi pas ? Des négociations collectives, on en veut tous. Mais sans notre représentativité enfin clarifiée, sans des syndicats avec de réels moyens et une parole libre, qu’allons-nous peser nous les auteurs ?

Vous n’êtes pas sans savoir que la SACD, présente au CSPLA, a conditionné sa subvention à la Guilde des scénaristes à l’absence d’opposition aux intérêts propres à la SACD. Jamais sans doute on n’aura vu un système comprenant autant de conflits d’intérêts cautionné par tout un milieu. Que comptez-vous faire pour remédier à cette épineuse question ?

Le rapport propose (page 70) que le CSPLA soit sollicité pour encadrer ces négociations et où ainsi les si puissants OGC et SNE seraient donc opportunément à nouveau en position de juges et partie. Des maisons d’édition qui ne veulent évidemment pas nous payer plus et des OGC qui veulent maximiser les rémunérations transitant par leurs sociétés. Vous percevez bien le caractère problématique d’une telle situation. D’où, encore et toujours, l’entêtante question de notre représentativité.

CSPLA: sans auteurs ni reproches

Je crois que de toute la lecture de ce rapport, c’est le point 146 (page 45) qui m’a le plus frappé. Il est écrit : « La solution en France serait d’organiser un système de contrat de commande spécifique sans effet sur la dévolution des droits, mais on serait alors dans un régime qui puise dans l’un et l’autre des systèmes (copyright et droit d’auteur) des mécanismes uniquement favorables aux auteurs sans contrepartie structurelle proposée aux exploitants. »

Trois demandes, trois fois rien...

Doit-on comprendre que si une avancée bénéficiait enfin aux auteurs dans le cadre d’un système qui leur est actuellement largement défavorable en termes de précarité, de flou, et de sommes allouées, si une avancée venait en quelque sorte rétablir une forme d’équité, et clarifier les rapports, vous considéreriez cela comme dommageable ? Le rapport Racine avait acté une baisse importante de nos revenus, une situation sociale ubuesque, des auteurs partie faible des contrats, des organisations professionnelles tenues par des bénévoles. Mais vous semblez pourtant considérer que toute éventuelle avancée pour les auteurs devrait être « compensée » pour les exploitants. Quelles sont les motivations d’un tel raisonnement ?

Il est temps de passer d’une logique infantilisante où les décisions concernant les auteurs se prennent sans eux, souvent à leur détriment, mais toujours « pour leur bien », dans une logique de charité tenant du paternalisme le plus dépassé.

« Si vous n’êtes pas à la table, c’est que vous êtes au menu », disait la femme politique américaine, Ann Richards. Les auteurs, premiers maillons de la chaîne de la création ont le droit d’être à la table des discussions qui engagent leur avenir, leur vie.

Je suis un simple auteur qui essaye de s’informer, de comprendre et de proposer. C’est pourquoi je vous prie de bien vouloir considérer les trois demandes suivantes :

– La présence d’instances réellement représentatives des auteurs au sein de toutes les instances de décisions les concernant, dont le CSPLA.

– Le financement de ces organisations sans contrepartie partisane.

– L’organisation d’une négociation collective selon un ordre du jour et un calendrier définis conjointement.

Cordialement

Henri Fellner

