Traverser le désert pour gagner les fonds secs de la mer d’Aral...

Le passage de frontières vers l’Ouzbékistan sur cette route du bout du fond de l’ouest de la région du Karakalpakstan est une entrée en matière étonnante ! Pour nous, c’est aussi après une journée sur la selle sous le soleil.

Au portail, une troupe de très jeunes militaires nous accueillent, saisissent nos passeports toutes dents dehors, mais grands sourires aux lèvres. Chacun veut une photo avec nous, puis avec nos vélos. De l’autre côté, quelques bicoques vendent des boissons fraîches et de quoi manger, mais impossible de trouver une banque ! Et nous n’avons pas le moindre Som ouzbek, indispensable à la suite de notre périple dans les terres isolées.

Nos regards font l’état des lieux…

Nous remarquons que fourmillent près des voitures des personnes aux yeux couverts de grandes lunettes de soleil et aux visages enveloppés de foulards. À y regarder de plus près, on remarque que leurs mains sont occupées par de grosses liasses de billets… et que ces personnes sont des bureaux de change mobiles, furtifs et diligents. Et elles ont toutes de longs ongles peints de couleurs vives, de l’a-tti-tu-de. Nous discutons un moment avec l’une d’elle, et repartons, pour la première fois millionnaire ! (Un euro = treize mille Soms ouzbeks)…

On pédale encore pour passer la nuit tranquille, loin de cet endroit en effervescence constante.

Le lendemain signe notre vrai départ vers la première étape de désert avant une autre étape de désert. Au matin, nous brûlons déjà.

D’abord la route principale, connue et redoutée par les cyclistes : c’est un asphalte (en est-ce un ?) percé de nids de poules profonds juchés les uns à côté des autres. Parfois, la route se décompose et devient un fil de goudron entouré de graviers et de poussières… il fait chaud, et il y a des camions. Plus tard, nous remarquons des travaux sur la droite… c’est la nouvelle route en construction. Aussitôt nous y grimpons, en avant mauvaise troupe, et filons de nouveau !

L’asphalte est cette fois lisse et neuf. Avec la technique de JeanMi le cycliste, nous formons un peloton de trois et à vive allure, filons de plus belle ! Dans la vitesse, des larmes s’échappent et sèchent dans le coin de nos yeux. Ceci ne dure pas indéfiniment… bientôt nous rejoignons la route principale, et jonglons de nouveau entre les trous.

Enfin, nous arrivons au petit relais routier qui devrait être le dernier point de ravitaillement avant le tournant vers la mer d’Aral. On fait le point.

Il y a aujourd’hui et pour les prochains jours un violent vent de face. Prendrons-nous, comme prévu, la piste à travers steppes vers Moynaq, village portuaire qui fut autrefois sur le bord de la mer d’Aral ? C’est deux ou trois grosses journées où il faudra porter beaucoup d’eau et de vivres. Et deux ou trois journées en plein dans le désastre écologique (à cause du détournement des fleuves Amou-Daria et Syr-Daria pour la production du coton, la mer d’Aral a perdu en 40 ans la moitié de sa superficie…). Sous une chaleur harassante… et en face à face, aussi, avec le vent.

Ou prendrons-nous cette fameuse route principale percée d’une multitude de nids de poules ? Là, c’est deux jours à slalomer entre les trous, à éviter les camions et à prendre la poussière dans les yeux, camper au bord de la route… mais un vent de côté. Et puis, si c’est vraiment insupportable, nous pourrions faire de l’autostop.

La seconde solution l’emporte. Nous partons. Roulons une heure. Soudain, rassemblement spontané des troupes : la route est absolument terrible ! Oui, et les camions. Et le soleil. Et le vent qui nous empêche d’aller un tout petit peu vite. Trois jours comme ça ? J’préfère être dans les steppes, même avec un vent de face. T’as raison.

Pour conclure l’affaire, JeanMi décide de se joindre à nous. Voilà l’équipe. On fait demi-tour, allons chercher quelques litres d’eau fraîche, et prenons le virage. Direction les fonds secs de la mer d’Aral !

À bientôt, dans quelques coups de pédales !

